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49 минут назад
В Тверской области юноша на мопеде сбил 14-летнюю девочку
В ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки - пассажирка мопеда и пешеход.
30 июля в Кашинском районе Тверской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
"30 июля около 01 часа 40 минут 13-летний водитель мопеда Racer RC-50, двигаясь со стороны д. Козьмодемьяновское в направлении д. Данильцево Кашинского района, совершил наезд на 14-летнюю девочку, двигающуюся по проезжей части дороги в попутном направлении (световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали). В результате ДТП травмы получили: пассажир мопеда – 16-летняя девочка и 14-летняя девочка пешеход", - говорится в сообщении Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области.
"30 июля около 01 часа 40 минут 13-летний водитель мопеда Racer RC-50, двигаясь со стороны д. Козьмодемьяновское в направлении д. Данильцево Кашинского района, совершил наезд на 14-летнюю девочку, двигающуюся по проезжей части дороги в попутном направлении (световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали). В результате ДТП травмы получили: пассажир мопеда – 16-летняя девочка и 14-летняя девочка пешеход", - говорится в сообщении Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области.