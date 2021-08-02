Зрителей не пустят на «Ладейное Поле» без ПЦР или прививочного сертификата

Аналогичные требования предъявят участникам фестиваля исторической реконструкции.

Участникам и зрителям состязаний фестиваля «Ладейное Поле-2021» необходимо иметь при себе справки о вакцинации или ПЦР-тестировании и наличии антител, сообщают организаторы мероприятия. Также отмечается, что обязательным условием нахождения на площадке будет использование маски.



В 2021 году мероприятия фестиваля исторической реконструкции пройдут в формате спортивных состязаний на открытом воздухе. Зрителей ждут на площадке 14 августа. Вход свободный.



Программа гостевого дня:



12:00 – представление судов, участников гонок.

12:05 – Начало соревнований, представление команд.

12:15 - Состязания (бугурты).



Соревнования:

1. Финальные заезды лодочной регаты (12:30-13:00).

2. Конкурс «Перегребля» (финал).

3. Конкурс костюма и доспеха(13:00 – 13:20).

4. Командный турнир (5 на 5) (13:20 – 14:00).

5. Детские средневековые состязания (14:00 – 15:00).



17:00 – конец соревнований.

21:00 – Закрытие фестиваля, общее построение, награждение победителей у большого костра.