Михаил Тарасенко: каждый житель Липецка имеет право знать, как будет развиваться город

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко консолидирует усилия депутатов городского и областного Советов, а также компетенции управленцев ПАО «НЛМК» для формирования Плана развития Липецка.

- Мы обсуждали с мэром Евгенией Уваркиной основные направления развития города, пояснил депутат. - Мне нравится ее подход: есть стратегически и экономически важные направления работы, без которых невозможен рывок в развитии Липецка, но при этом не менее важно благоустройство внутридомовых территорий, так называемых «медвежьих» и забытых углов. В администрации города сейчас идет работа по формированию плана на 3-5 лет, который позволит системно решать существующие проблемы, одновременно развивать город, запланировав средства из бюджетов муниципального, регионального и федерального уровня. Такая задача поставлена губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Кому, как не депутатам горсовета, лучше знать о том, как обстоят дела в их небольших округах? Кому, как не депутатам облсовета, избирательные округа которых складываются уже из крупных городских территорий, понимать, как развивать их комплексно, с прицелом на ближайшую перспективу?Михаил Тарасенко инициировал первую встречу с депутатами областного и городского советов, членами областной и городской общественных палат. На нее были приглашены те, кого депутат Госдумы считает своими единомышленниками, с кем уже давно знаком и чьему мнению доверяет. Михаил Васильевич считает, что муниципальные депутаты и региональные парламентарии обладают всеми необходимыми компетенциями и пониманием ситуации, которые делают этих людей экспертами в формулировании проблем, заявляемых самой широкой общественностью. А если к этому сплаву знаний и опыта прибавить еще экспертный потенциал ПАО «НЛМК», то у Липецка вновь появится шанс заявить о себе как о лучшем городе страны.– Помните, в 2005-м Липецк на федеральном уровне признали самым благоустроенным городом России? Напомню молодым коллегам, что этот успех был неслучайным. Тогда, в начале 2000-х, НЛМК делегировал в мэрию своих лучших управленцев, и через пару лет горожане увидели результат. К сожалению, сегодня Липецк отстает от некоторых соседей – областных центров. Но ситуация поправима, – считает Михаил Тарасенко.Депутат областного Совета Андрей Трофименков пришел на встречу с уже практически сформированной им концепцией развития седьмого жилого района Липецка, которую назвал «От спального – к комфортному и экологичному». Уже из самого названия программы следует, что относительно старому 24-му микрорайону и новым 26-му, 27-му, 28-му и 29-му микрорайонам, называемым спальными, пришло время обеспечить новое качество среды проживания.– Спальные районы не дают сегодня того, чего ждет современный человек от города: культуры, досуга, развлечений. Торговля в новых районах сконцентрирована в огромных торговых центрах. А нужно, чтобы человек по дороге с работы домой зашел в пекарню, овощную лавку, посидел с друзьями в кафе, мог погулять с детьми в ближайшем парке. Городской микрорайон сегодня – благоустроенные скверы, бульвары, современные дворы с детскими площадками, парковки, выведенные за пределы дворовых территорий. Частично какие-то составляющие из картины комфортного района в Липецке есть, но в целом ни один район города не подходит под определение современного, – сказал депутат облсовета и предложил коллегам рассмотреть его программу «пяти шагов к комфорту и экологичности Юго-Западного района».Андрея Трофименкова поддержала другой депутат облсовета Ольга Митрохина. Она представляет район ЛТЗ. Завода по производству тракторов, который когда-то был сердцем этого жилого массива, давно нет. Работающий на его руинах завод гусеничных тягачей находится в перманентном банкротстве.Выслушав всех, Михаил Тарасенко заметил, что городские и областные депутаты знают о бедах липчан не меньше, а то и больше исполнительной власти. Часто не получая устраивающих ответов на свои звонки и обращения от чиновников, жители ищут помощи у тех, за кого голосовали, кому отдали свои голоса.– У вас есть полное понимание ситуации – от ямы во дворе многоэтажки и сгоревшей лампочки в подъезде до финансирования и исполнения муниципальных и региональных программ, исполнения национальных проектов. Каждый житель города имеет право знать, когда будет решена проблема в его дворе, доме, как будет развиваться город. Предлагаю свести обозначенную вами проблематику и предложения в единый документ и на его основе начать готовить целостную концепцию развития. Чтобы начать движение вперед с учетом лучших российских и европейских практик, власть должна понимать, чего от нее хотят люди. И наша задача – помочь, дать исполнительной власти тот план действий, который сможет вывести Липецк в число лучших городов страны, – резюмировал итоги встречи Михаил Тарасенко.