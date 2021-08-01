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В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за засухи

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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму с 2 августа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Сообщение об этом появилось на сайте главного управления МЧС по региону, передает Лента.ру.

«В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в заявлении.

Такая обстановка на полуострове сохранится как минимум до среды, 4 августа. Спасатели объявили, что на этот период гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, а также сжигать мусор, траву и листья на придомовых территориях.

С 30 апреля на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.
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