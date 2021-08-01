30-летняя женщина обокрала родственницу, а потом коллег по работе

В Лебедяни полицейские задержали 30-летнюю местную жительницу подозреваемую в серии краж.

Как установили полицейские, женщина обокрала свою родственницу: из шкафа в ее доме она вытащила 16 000 рублей, а со стола похитила сотовый телефон. На следующий день, уже на своем рабочем месте, из шкафчиков в раздевалке женщина украла два кошелька. В одном из них находились 9 000 рублей и две банковские карты, во втором две банковские карты, с которых впоследствии были сняты 800 рублей.









«Следователем СО МО МВД России «Лебедянский» возбуждены уголовные дела по пунктам «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». В настоящее время полицейские проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным преступлениям» , - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.