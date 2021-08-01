Происшествия

сегодня, 09:03

30-летняя женщина обокрала родственницу, а потом коллег по работе

4 786
#кража

В Лебедяни полицейские задержали 30-летнюю местную жительницу подозреваемую в серии краж. 


Как установили полицейские, женщина обокрала свою родственницу: из шкафа в ее доме она вытащила 16 000 рублей, а со стола похитила сотовый телефон. На следующий день, уже на своем рабочем месте,  из шкафчиков в раздевалке женщина украла два кошелька. В одном из них находились 9 000 рублей и две банковские карты, во втором две банковские карты, с которых впоследствии были сняты 800 рублей.

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«Следователем СО МО МВД России «Лебедянский» возбуждены уголовные дела по пунктам «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». В настоящее время полицейские проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным преступлениям» , - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

4 786
#кража

Комментарии (4)

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Лариса

16 минут назад
Не понимаю зачем воровать,это же тюрьма ,и вообще не тобой положено,и не тобой должно быть взято ,
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Билли Бонс

42 минуты назад
"Делай деньги, делай деньги, а остальное всё дребедень!"
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Смотрящий Липецка

44 минуты назад
Молодец тетя! На зоне будет авторитетом...
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романтика

50 минут назад
Креативный и амбициозный подход.Ставлю "Лайк"
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