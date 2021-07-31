Общество

27 минут назад

95-летняя липчанка победила коронавирус

2 243
#коронавирус
95-летняя липчанка победила коронавирус

В субботу бабушку выписывают из ковидного госпиталя

Сегодня из инфекционного отделения БСМП №1 выписывается Мурашкина Мария Петровна.

Как сообщают медики в своем сообществе в соцсетях, бабушке Маше, как ее ласково называют все в отделении, на днях исполнилось 95 лет. В больницу она попала с коронавирусом, прошла курс лечения, и, благодаря усилиям врачей и медсестер, теперь здорова, чувствует себя хорошо и настроена оптимистично. 

2 243
#коронавирус

Комментарии (2)

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60+

2 минуты назад
Вот что значит советская закалка , не то что гнилое поколение современной России .
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эстет

4 минуты назад
Дай Бог здоровья этой женщине.
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