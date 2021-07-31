95-летняя липчанка победила коронавирус

В субботу бабушку выписывают из ковидного госпиталя

Сегодня из инфекционного отделения БСМП №1 выписывается Мурашкина Мария Петровна.Как сообщают медики в своем сообществе в соцсетях, бабушке Маше, как ее ласково называют все в отделении, на днях исполнилось 95 лет. В больницу она попала с коронавирусом, прошла курс лечения, и, благодаря усилиям врачей и медсестер, теперь здорова, чувствует себя хорошо и настроена оптимистично.