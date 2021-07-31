Происшествия
50 минут назад
На НЛМК восстановлена работа конвертора
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Последствия порывов ветра ликвидированы
30 июля в конвертерном цехе №2 на НЛМК из-за сильного ветра произошло падение крана на кровлю здания цеха. В аварии никто не пострадал.
Как сообщили сегодня в пресс-службе НЛМК, работоспособность конвертера №1 в цехе, где произошло падение башенного крана, восстановлена.
Как сообщили сегодня в пресс-службе НЛМК, работоспособность конвертера №1 в цехе, где произошло падение башенного крана, восстановлена.
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