Происшествия

50 минут назад

На НЛМК восстановлена работа конвертора

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#ветер
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На НЛМК восстановлена работа конвертора

Последствия порывов ветра ликвидированы

30 июля в конвертерном цехе №2 на НЛМК из-за сильного ветра произошло падение крана на кровлю здания цеха. В аварии никто не пострадал.

Как сообщили сегодня в пресс-службе НЛМК, работоспособность конвертера №1 в цехе, где произошло падение башенного крана, восстановлена.

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#ветер
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