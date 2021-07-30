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Запуск американского корабля Starliner к МКС отложен из-за его неготовности
Россия займется расследованием инцидента с включением двигателей российского многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на МКС, инженеры НАСА также примут участие.
Ранее сообщалось, что дело в незапланированном включении двигателей модуля "Наука".
О нештатной ситуации стало известно ранее из переговоров Центра управления полетами с экипажем МКС.
Станция потеряла ориентацию и для компенсации возмущений от двигателей "Науки" пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс".
После этого НАСА анонсировало совместное расследование, которое возглавит "Роскосмос".
Россия займется расследованием инцидента с включением двигателей российского многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на МКС, инженеры НАСА также примут участие, - рассказал руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано во время телефонной пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале НАСА.
"Роскосмос" сыграет ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что происходит с модулем "Наука". Мы же займемся изучением состояния МКС, - сообщил Джоэл Монталбано о расследовании инцидента с модулем "Наука".
Он также отметил, что рассчитывает на сотрудничество двух стран и обмен данными между российскими и американскими специалистами.
20-тонный многофункциональный лабораторный модуль «Наука» пристыковался к модулю "Звезда" МКС 29 июля после восьмисуточного полета. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов.
Позднее контроль над модулем удалось вернуть. Для стабилизации МКС включили двигатели российского корабля "Прогресс". Угрозы экипажу при этом не было. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, основной причиной проблем с топливной системой МЛМ был не засор, а брак.
В НАСА также сообщили, что не зафиксировали никаких повреждений Международной космической станции. По данным агентства, не почувствовал их и экипаж МКС: все изменения фиксировала автоматика на Земле. При этом руководитель программы МКС в НАСА Монталбано отметил, что незапланированное включение двигателей у стыковочных модулей происходит не впервые, - передает Lenta.ru.
Было, возможно, еще два случая, когда имело место ненамеренное включение двигателей. Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования МКС, - отметил Джоэл Монталбано о прецедентах незапланированного включения двигателей у модулей.