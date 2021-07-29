Энергетики требуют сноса оказавшегося в охранной зоне ЛЭП дома под Липецком

Жители СНТ «Мелиоратор» построили жилье на основании разрешительной документации 20-30 лет назад, а сетевики «Липецкэнерго» поставили на свой баланс построенную еще в 1978 году высоковольтную ЛЭП только в 2019 году. И сейчас у людей – проблемы.

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Воздушную высоковольтную линию электропередач мощностью 10 кВ, три тонких кабеля, нелегко заметить на фоне леса в СНТ «Мелиоратор» (район села Малей). Но об этих трех проводах жители улицы Российской говорят сегодня больше, чем о ковиде, блоке НАТО и ценах на морковь, ведь судебные приставы-исполнители уже ищут организацию, которая должна снести по решению Грузинского городского суда дом Татьяны Глазуновой, оказавшейся под этой самой высоковольткой. А затем, как говорит председатель СНТ Михаил Ершов, по этой же схеме будут снесены еще 12 домов, построенных, кстати, совершенно легально.– Садовое товарищество «Мелиоратор» на территории села Малей Ярлуковского сельсовета было организовано в 1987 году. Все те, кто решил построить на своих земельных участках дома, получили всю необходимую на это разрешительную документацию в сельсовете и администрации Грязинского района. Земельные участки поставлены на кадастровый учет, люди получили разрешения на строительство, получили право собственности на участки и строения в Росреестре. Ни о каком самозахвате земли, самострое тут нет и речи! А в начале 2019 году нам стало известно, что «МРСК-Центра-«Липецкэнерго» обратился с иском в суд о сносе построенного в 1990 году Анатолием Щаповым дома, который сейчас принадлежит Татьяне Глазуновой, на том основании, что это домовладение находится в охранной зоне высоковольтной линии электропередач! – говорит председатель СНТ.Из иска ПАО «МРСК-Центра» следовало, что организация потребовала от ответчика устранить нарушения охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Требования мотивировали тем, что энергетикам принадлежит высоковольтная линия электропередач 10 кВ № 02 ПС35/10 «Малей». Истцы установили, что на земельном участке Татьяны Глазуновой в непосредственной близости от воздушной линии электропередач в пролете опор стоит здание, которое мешает энергетикам «систематически осуществлять эксплуатацию и ремонт ВЛ, предотвращать возможность небезопасного ее функционирования».Энергетики сослались на Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013г. № 328н), согласно которым в случае короткого замыкания на сетях электротравмы гарантированно можно избежать лишь находясь в 8 метрах от электроустановках. Поэтому, мол, место расположения садового домика свидетельствует о невозможности обеспечения безопасных условий для пребывания в нем людей. Так как попавший в охранную зону ЛЭП дом ответчицы «может нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе, привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, препятствует штатному обслуживанию BЛ, ее ремонту, в том числе в случае аварий», его надо вынести за пределы границ охранной хоны объекта электросетевого хозяйства не менее чем на 10 метров от проводов высоковольтки.Но дом – не детский конструктор. Вынести его за границы охранной зоны означает его снос. А построить другой негде, ведь слева и справа стоят другие дома.В гражданском процессе под председательствованием судьи Грязинского горсуда Александра Царика ответчик иск не признал. Ответчик пояснил, что в генеральном плане и правилах землепользования и застройки отсутствуют какие-либо сведения о наличии зоны инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций в границах территории зон сельскохозяйственного использования СНТ «Мелиоратор», маркировка на опорах линий электропередач и близлежащих земельных участках отсутствует. В выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 25.02.2019 года отсутствовали сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории. А уже упомянутый председатель СНТ «Мелиоратор» Михаил Ершов заявил в суде, что истцу проще перенести линию за пределы спорного земельного участка, чем создавать социальную напряженность на улице Российской, где под тем же дамокловым мечом оказались еще несколько десятков ее жителей.Но Грязинский городской суд принял иное решение. В мотивировочной его части сказано, что на момент возведения Анатолием Щаповым дома над его земельным участком уже проходила воздушная высоковольтная линия, «в связи с чем наличие охранных зон и обязанность их соблюдения являлась очевидной». Поэтому Анатолий Щапов, по мнению судьи Александра Царика, был обязан перед началом строительства дома согласовать его расположение с собственником ЛЭП. А ровно два года назад, 29 июля 2019-го, решение Грязинского горсуда оставила в силе апелляционная инстанция, коллегия по гражданским делам областного суда.– Но все дело в том, что на свой баланс «МРСК-Центра-«Липецкэнерго» поставило эту линию только в начале 2019 года! Об этом свидетельствует инвентарная карточка учета этого линейного объекта от 221 января. А уже в феврале энергетики пошли в суд с иском о сносе дома моей доверительницы, – говорит адвокат Николай Гулевский.Адвокат не считает эту историю проигранной Татьяной Глазуновой, хотя оно и давно вступило в законную силу. Так, по ее заявлению месяц назад Верхне-Донское управление Ростехнадзора провело проверку по этой самой ЛЭП. В ответе написано, что «МРСК-Центра» не предоставило Ростехнадзору ни документации о выделении земельного участка под строительство этой ЛЭП, ни документации о ее вводе в эксплуатацию.То есть все вышло как в кинофильме «ДМБ»:– Видишь суслика?– Нет...– И я не вижу... А он есть!Вместо суслика в нашем случае – ЛЭП, которая, как следует из инвентарной карточки, была поставлена энергетиками на учет только в 2019 году, хотя была построена еще во времена развитого социализма! А ведь на улице Российской линия электропередач запитывает две трансформаторные подстанции. И с 1978 года не раз, наверное, эти подстанции чинили, но на карты эту высоковольтку нанести не удосуживались ни при Брежневе, ни в перестройку, ни при Ельцине и не в два первых срока Путина.– Вопрос: а законен ли сам этот объект – линия электропередач 10 кВ «Малей»? Некоторые ее опоры стоят вообще во дворах домов по улице Российская, то есть на землях, которые находятся в частной собственности. Обнести заборами эти опоры члены СНТ «Мелиоратор» не могли, потому что под эти опоры выделяются отдельные земельные участки. Теперь, имея ответ от Ростехнадзора, мы подали заявление в суд о пересмотре гражданского дела моей доверительницы на основании вновь открывшихся обстоятельств. Хотели бы, чтобы на эту ситуацию обратили внимание и власти – районная и областная, ведь дело идет о сносе еще 12 жилых домов, – говорит адвокат Татьяны Глазуновой.В решении Грязинского городского суда сказано, что проигравшая сторона должна снести дом за свой счет. Такая же участь, если суд, о котором говорит адвокат Николай Гулевский, снова встанет на сторону энергетиков, ждет и некоторых других жителей СНТ.– У меня рука не поднимется рушить то, что я сам построил, – вздыхает металлург на пенсии Николай Хорев, над домовладением которого проходят три кабеля той самой ЛЭП. – У нас все законно. У нас есть все документы на участок и на дом. Мы строились по закону, а сейчас наш дом попадает под снос, как они говорят. А эта линия никому не была нужна 40 лет!Жители СНТ «Мелиоратор» подписали коллективное письмо, которое на имя Генпрокурора РФ отправила Татьяна Глазунова. Люди просят прокурорской проверки всей этой истории и защиты их прав.В пресс-службе филиала ПАО «МРСК-Центра-«Липецкэнерго», куда GOROD48 обратился за комментариями по этой ситуации, нам в них отказали.– Позиция филиала была обозначена в ходе судебных разбирательств и зафиксирована в судебном решении. Других комментариев не будет, – сообщили в ведомстве.