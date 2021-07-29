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58 минут назад

Международный суд обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-структуре ЮКОСа

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#Суд #ЮКОС

Экс-структура группы ЮКОС Yukos Capital Sarl заявила, что международный третейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить ей компенсацию в пять миллиардов долларов.

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки, - говорится в сообщении нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа.

Согласно окончательному решению арбитража, "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах", - сообщает издание Global Arbitration Review.

В указанную сумму входят проценты и судебные издержки, - передает РБК.

Подтверждения этой информации с российской стороны не поступало. Постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств.

Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала, - говорится в данных голландского фонда. Арбитражный суд вынес финальное решение 23 июля.

Компания Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против РФ в 2013 году и изначально требовала компенсации от государства на $13 млрд. Это одно из дел так называемой второй волны, отличное от основного международного дела экс-структуры ЮКОСа, в котором бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются компенсации на $60 млрд через нидерландские суды.


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#Суд #ЮКОС

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