35 минут назад
Российские пловцы выиграли серебряную медаль ОИ в Токио в эстафете 4х200 метров кролем
Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряную медаль летних Олимпийских игр в Токио, победив в эстафете на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем.
Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в финале показали время 7 минут 1,81 секунды. Победу в эстафете одержали британцы (6.58,58), установившие европейский рекорд. Бронзовыми призерами стали австралийцы (7.01.84).
Серебряные награды в составе россиян также взяли Михаил Вековищев и Александр Красных. Спортсмены выступали в предварительном заплыве и помогли сборной России пробиться в финал.
"Главное — результат. Поставленные нашими тренерами задачи мы выполнили. Как говорится, всегда можно лучше, но это успех. Великобритания на данный момент сильнее, но это не значит, что так будет всегда. Мы тоже за себя постоим", - поделился эмоциями от завоевания серебряных медалей российский спортсмен Иван Гирёв.
По его словам, Россия давно не выигрывала медали в данной эстафете.
"Мы перестали нагнетать обстановку и показали достойный результат. Эстафета стала компенсацией за все неудачи в личных стартах", — рассказал он изданию "Чемпионат".
Ранее российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль в финальном заплыве на 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио.
В активе российской сборной стало семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды, - передает РИА Новости Спорт.
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