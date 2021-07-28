Общество

сегодня, 10:58

В Липецке арестовали счета директора строительной компании

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#арест #долг #банкротство
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В Липецке арестовали счета директора строительной компании

С владельца организации могут взыскать убытки предприятия.

Региональный арбитражный суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего по делу о банкротстве ООО «СК «Липецкспецстрой» (ИНН 4823073587) и арестовал имущество и счета бывшего директора строительной компании. Арест наложен в рамках обеспечения иска о взыскании с экс-управленца убытков на 30 819 250 рублей.

Банкротство строительной компании «Липецкспецстрой» было инициировано партнерами организации в конце 2020 года. Причиной для иска о финансовой несостоятельности стали долги на 3 694 402 рубля. Сначала в организации ввели наблюдение. Во время этой процедуры временный управляющий оценил дела в «Липецкспецстрое». Он пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности должника. Временным управляющим было составлено заключение о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. В ходе анализа сделок ООО «СК «Липецкспецстрой» временным управляющим установлено, что в процессе хозяйственной деятельности предприятия с 2017 года совершались сделки, не соответствующие существующим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной увеличения неплатежеспособности должника и причинили реальный ущерб должнику в денежной форме. Строительная компания объявлена банкротом в мае 2021 года. Было объявлено конкурсное производство. В его рамках конкурсный управляющий заявил о необходимости ареста денег и имущества учредителя и директора компании, так как тот якобы причинил фирме убытки на 30 819 250 рублей, уведя эту сумму со счетов организации.

ООО «СК «Липецкспецстрой» зарегистрировано в качестве юридического лица в 2016 году. Основным видом деятельности компании является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
3 1961
#арест #долг #банкротство
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Комментарии (3)

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в СССР такого не было

9 минут назад
ещё один буржуй добизнесменился
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Елы Палы

13 минут назад
кредитов набрали скорее всего
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Велика новость

30 минут назад
Кто бы удивился банкротству.
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