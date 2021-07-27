Происшествия

13 минут назад

Драка в «Джусто» стала основанием для уголовного дела

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#драка #кафе
Драка в «Джусто» стала основанием для уголовного дела

Участники конфликта получили тяжелые травмы.

Следственным отделом ОП №4 возбуждено уголовное дело по факту драки в кафе «Джусто», которая произошла в Липецке днем 20 июля. Участников конфликта — мужчин 1975 и 1990 годов рождения, госпитализировали.

- Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ведется следствие, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Участники конфликта до сих пор продолжают лечение. Наличие встречных заявлений не уточняется.
338
#драка #кафе

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