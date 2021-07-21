Происшествия
сегодня, 11:52
Двух мужчин отвезли в больницу после драки в «Джусто»
Мужчины поссорились во второй половине дня во вторник.
Днем 20 июля в полицию поступило сообщение о драке в кафе «Джусто» на улице Ленина в Липецке. К кафе выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №4 и наряд ППС.
- Драка произошла между двумя мужчинами — 1975 и 1990 годов рождения. Оба госпитализированы с различными травмами. Полицейские на месте опросили очевидцев драки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оно, в числе прочего, зависит от тяжести травм, полученных участниками драки.
- Драка произошла между двумя мужчинами — 1975 и 1990 годов рождения. Оба госпитализированы с различными травмами. Полицейские на месте опросили очевидцев драки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оно, в числе прочего, зависит от тяжести травм, полученных участниками драки.
Обычный человек
вова
Липецк
Вова отдых в Сибири
вова
Гость
рефери
Официант