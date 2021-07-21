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Двух мужчин отвезли в больницу после драки в «Джусто»

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#драка #кафе
Двух мужчин отвезли в больницу после драки в «Джусто»

Мужчины поссорились во второй половине дня во вторник.

Днем 20 июля в полицию поступило сообщение о драке в кафе «Джусто» на улице Ленина в Липецке. К кафе выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №4 и наряд ППС.

- Драка произошла между двумя мужчинами — 1975 и 1990 годов рождения. Оба госпитализированы с различными травмами. Полицейские на месте опросили очевидцев драки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оно, в числе прочего, зависит от тяжести травм, полученных участниками драки.
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#драка #кафе

Комментарии (8)

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Обычный человек

9 минут назад
Гость, произошла досадная опечатка. В оригинале следует читать - на 2,0 процента, поэтому статью временно убрали для корректировки..))
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вова

12 минут назад
Липецк, что неужели за вакцину дрались? Или за место в реанимации?
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Липецк

27 минут назад
вова, победила госпитализация
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Вова отдых в Сибири

32 минуты назад
Пацаны мерились куар-кодами))))......
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вова

38 минут назад
Победила молодость?
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Гость

43 минуты назад
А куда делась новость про 20% роста цен на продукты по всей стране???
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рефери

51 минуту назад
НИЧЬЯ!!!!!!
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Официант

54 минуты назад
Подрались из-за того , кто должен из них был платить за обед ! Не сошлись в цене !! Бывает.
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