Двух мужчин отвезли в больницу после драки в «Джусто»

Мужчины поссорились во второй половине дня во вторник.

Днем 20 июля в полицию поступило сообщение о драке в кафе «Джусто» на улице Ленина в Липецке. К кафе выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №4 и наряд ППС.



- Драка произошла между двумя мужчинами — 1975 и 1990 годов рождения. Оба госпитализированы с различными травмами. Полицейские на месте опросили очевидцев драки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оно, в числе прочего, зависит от тяжести травм, полученных участниками драки.