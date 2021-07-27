Общество

29 минут назад

Директора «управляшки» оштрафовали на 50`000 рублей за игнорирование жалобы жильца

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#жалоба #ЖКХ #штраф
Директора «управляшки» оштрафовали на 50`000 рублей за игнорирование жалобы жильца

Руководитель управляющей компании оставил без внимания обращение по поводу установки счетчика.

Правобережный районный суд рассмотрел жалобу генерального директора ООО «Управляющая организация «КиТ» на постановление о взыскании штрафа в 50 000 рублей. На эту сумму управленца оштрафовали из-за несвоевременного ответа на письмо жильца одного из обслуживаемых компанией домов.

Как указано в материалах дела, 13 февраля 2021 года генеральный директор допустил нарушение пункта правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. Нарушение выразилось в том, что руководитель «управляшки» не дал ответ на обращение собственника жилого помещения в установленный законом срок. Жилец дома 29 января 2021 года через ГИС ЖКХ написал обращение о выявлении факта установки теплосчетчика, не соответствующей схеме монтажа, и просил исправить это. Директор должен был ответить в течение 10 дней, но не сделал этого. ООО «Управляющая Организация «КиТ» фактически направило ответ на обращение только 16 марта.

Суд исследовал материалы дела и проверил доводы жалобы, но не нашел оснований для ее удовлетворение. Директору придется заплатить штраф.
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#жалоба #ЖКХ #штраф

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