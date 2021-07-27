С понедельника, 2 августа, изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64

Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения будут незначительными. Если раньше пассажиры данных маршрутов пользовались остановками, расположенными рядом с домами №1 и №13 на Заводской площади, то со 2 августа местом посадки и высадки станет павильон у магазина по адресу: пл. Заводская, 13б.



- Это решение повысит комфорт пассажиров во время ожидания садоводческих маршрутов, а также безопасность посадки – новый остановочный пункт оборудован приподнятой посадочной площадкой, лавочками и навесом, - отметили в департаменте.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



