Общество

52 минуты назад

С понедельника, 2 августа, изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64

377
#транспорт
С понедельника, 2 августа, изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64
Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения будут незначительными. Если раньше пассажиры данных маршрутов пользовались остановками, расположенными рядом с домами №1 и №13 на Заводской площади, то со 2 августа местом посадки и высадки станет павильон у магазина по адресу: пл. Заводская, 13б.

- Это решение повысит комфорт пассажиров во время ожидания садоводческих маршрутов, а также безопасность посадки – новый остановочный пункт оборудован приподнятой посадочной площадкой, лавочками и навесом, - отметили в департаменте.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

377
#транспорт

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