Общество

27 минут назад

Все жители липецкого села вакцинировались от COVID-19

4 925
#вакцинация #коронавирус
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Все жители липецкого села вакцинировались от COVID-19

100% населения сделали прививки в Усманском районе.

Все жители села Верхняя Мосоловка сделали прививку от COVID-19, сообщает глава администрации Усманскго района Владимир Мазо. Там по данным последней переписи в 2011 году проживают 438 человек. По информации Владимира Мазо, также высок процент вакцинации среди жителей села Кривка — 90,5%; население 732 жителя по данным за 2018 год.

- А в Студено-Высельском поселении за счет вакцинации дачников число вакцинированных превысило количество постоянных жителей сельсовета. По данным ГУЗ «Усманская ЦРБ» прививки против коронавирусной инфекции сделали более 50% жителей района. Но этого пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Обратил внимание глав Усмани, Студенского и Березняговского поселений на низкие темпы вакцинации на их территориях, - отметил в своем посте в Instagram Владимир Мазо. - Поставил задачу — провести вакцинацию не менее 90 % населения.

Как сообщает регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости COVID-19 в Липецкой области составляет 3379,8 случая на 100 000 населения. За сутки в регионе выявили 244 случая COVID-19, 10 человек умерли. С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 508 случаев COVID-19, выздоровели 33 302 человека, умерли 1 094 человека.
4 925
#вакцинация #коронавирус
2

Комментарии (4)

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Гуля

7 минут назад
А сколько получают директора и бухгалтера школ интернатов? Каждый квартал и в конце года еще и премии
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митяй

8 минут назад
надоела эта реклама
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Наивная

13 минут назад
Запасаемся попкорном и следим за жителями села.
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***

19 минут назад
за сахар что ли согласились?
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