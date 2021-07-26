Все жители липецкого села вакцинировались от COVID-19

100% населения сделали прививки в Усманском районе.

Все жители села Верхняя Мосоловка сделали прививку от COVID-19, сообщает глава администрации Усманскго района Владимир Мазо. Там по данным последней переписи в 2011 году проживают 438 человек. По информации Владимира Мазо, также высок процент вакцинации среди жителей села Кривка — 90,5%; население 732 жителя по данным за 2018 год.



- А в Студено-Высельском поселении за счет вакцинации дачников число вакцинированных превысило количество постоянных жителей сельсовета. По данным ГУЗ «Усманская ЦРБ» прививки против коронавирусной инфекции сделали более 50% жителей района. Но этого пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Обратил внимание глав Усмани, Студенского и Березняговского поселений на низкие темпы вакцинации на их территориях, - отметил в своем посте в Instagram Владимир Мазо. - Поставил задачу — провести вакцинацию не менее 90 % населения.



Как сообщает регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости COVID-19 в Липецкой области составляет 3379,8 случая на 100 000 населения. За сутки в регионе выявили 244 случая COVID-19, 10 человек умерли. С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 508 случаев COVID-19, выздоровели 33 302 человека, умерли 1 094 человека.