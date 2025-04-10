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Общество
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10.04.2025 17:25
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Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
Чтобы назначение построенного предпринимателем Степаном Степановым здания на углу улиц Кривенкова и Катукова соответствовало разрешенному статусу земельного участка: «для строительства многоэтажной автостоянки открытого типа».
Прокуратура привлекла собственника земельного участка к административной ответственности по ст. 8.8 КоАП РФ — за использование земельных участков не по целевому назначению. Собственника обязали устранить нарушение закона. После того, как тот это требование не исполнил, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о запрете использования данного земельного участка не по назначению.
«Исковые требования удовлетворены», — сообщила прокуратура.
Это значит, что фитнес-клуб на углу улиц Кривенкова и Катукова у Молодежного парка нужно будет превратить в парковку. Эволюционировать, так сказать, тем более что спортивный объект так и называется — «Эволюция».
GOROD48 встретился с предпринимателем Степаном Степановым, которому принадлежит земельный участок.
Степан Степанов рассказал, что несколько лет назад построил на купленном у мэрии земельном участке, которую еще при мэре Михаиле Гулевском зарезервировали под многоэтажную автопарковку, асфальтированную охраняемую стоянку. Но то ли 50 рублей за сутки были неподъемны для жителей соседних микрорайонов, то ли народ привык парковаться под своими многоэтажками, но бизнес не пошел. Но Степанов все же построил двухэтажное здание под парковку, которое также оказалось невостребованным.
— Посмотрите, вдоль улицы Кривенкова по краю Молодежного парка полно парковок. Но на них всегда есть свободные места. Значит жители 24-го, 27-го и 28-го районов не хотят ставить машины на платные парковки. Они готовы оставлять их в грязи, на газонах, у подъездов, но не платить за услугу деньги, — резонно говорит предприниматель.
Так как крытое здание соответствовало всем ГОСТам и СанПиНам для спортивного объекта, Степанов решил вложить еще 20 миллионов к тем 20-ти, которые уже потратил, на открытие фитнес-клуба, каких еще не было в Липецке, семейного формата. Эту идею, как говорит Степанов, поддержала тогда глава города Евгения Уваркина. Параллельно предприниматель занялся переводом земельного участка из зоны, предназначенной под автостоянку, в рекреационную зону, в которой могут быть спортивные объекты.
— Тут же нашлись «доброжелатели». Кто-то написал жалобу в прокуратуру, что в здании автостоянки открыли фитнес-клуб, что существует угроза жизни и здоровью его посетителей! Проверяющие встали к нам в очередь, но никто ничего предосудительного не нашел. Докопаться было не не к чему, ведь спортклуб построен по всем стандартам. Но зацепку все же нашли — не то назначение земельного участка!
К разговору подключается другой предприниматель, Дарья Проскурина, которая, собственно, и воплотила в здании невостребованной парковки свою мечту, создав весьма популярный финес-клуб. Она считает, что ее «Эволюцию» пытаются разрушить конкуренты:
— В мае мы будем отмечать двухлетие «Эволюции», так что думаю, что все то, что происходит, не случайно. Я 14 лет работаю на рынке фитнеса. Сначала как тренер, потом как предприниматель. Я хорошо знаю эту сферу, везде у меня есть знакомые. У меня есть подозрения, что все это делается специально, ведь в Липецке этот сегмент очень конкурентный. Я же придумала проект семейного формата спортклуба и воплотила его в жизнь за очень короткое время. И кому-то перешла дорогу, очевидно. Мне как-то сказали, что в Липецке я работать не буду.
Дарья говорит, что «Эволюция» очень активна в сегменте спорта и здорового образа жизни. Клуб работает в связке с мэрией и правительством области. «Мы — немалая часть спортивной жизни Липецка. Я оказываю содействие разным общественным организациям нашей спортплощадкой и оборудованием. Мы любимы федерациями, спортшколами. Наши тренеры проводят мастер-классы в городских парках, на Зеленом острове. На прошлой неделе у нас проходил Кубок ММА по Липецкой области. Мы единственные в городе, кто проводит Кубок по кроссфиту, хотя у нас есть специально аккредитованная на это федерация многоборья ГТО. Я буду бороться за свою мечту!»
Узнав о проблемах «Эволюции» с законом, члены клуба, которых больше тысячи, уже собрали более 200 подписей к властям города и области в поддержку фитнес-клуба.
Уверен в происках конкурентов и Степан Степанов. Он сейчас судится с бывшим партнером по бизнесу, который будто бы в сговоре с их общим бывшим юристом, вводившим здание в эксплуатацию, подделал его подпись под подложным договором, по которому получил половину объекта. «Ребята составили договор из двух частей, напечатанный на разных принтерах. Пока я с ними сужусь в гражданском процессе, но готовлю документы на возбуждение уголовного дела по фальсификации документов». Также Степанов намерен обжаловать решение суда по иску прокуратуры, по которому спортклуб обязали переделать в крытую автопарковку.
— В этом месте такой бизнес — дно! Я уже прошел этот этап, когда в здании у Молодежного парка была такая парковка. На первом этаже могло разместиться лишь 20 машин в один ряд, чтобы у водителей имелась возможность выехать из здания. Сделать парковку шире я не мог — за стеной под землей проходят сети «Квадры». И что мне было делать тогда, когда я понял, что бизнес не пошел, а земельный участок и здание — в моей собственности? Нужно было заколотить досками двери крест-накрест? Тогда все были бы довольны, что я не нарушаю законодательство! Что мне предлагают теперь? Закрыть фитнес и снова сделать убыточную крытую парковку? Мне пытаются выкрутить руки!Я пытаюсь перевести земельный участок под иной вид использования, но это, как оказалось, непросто.
— Разве это плохо, что у липчан появился востребованный социальный объект, куда ходит больше тысячи человек! Чьи интересы важнее? 10 водителей или тысячи людей в огромном жилом массиве с минимум мест для занятий спортом? Какая-то нелепая история получилась. Вот если бы я открыл очередную пивнуху, то уверен, не было бы ко мне никаких претензий! — добавил в сердцах предприниматель Степанов.
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