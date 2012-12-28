Сотрудницу пункта выдачи маркетплейса подозревают в краже товаров на 280 000 рублей

Она забирала себе возвращенные покупателями товары, которые должны были отправляться на склад.

В числе украденных вещей были верхняя одежда, автозапчасти, предметы интерьера — их подозреваемая продавала по более низкой цене.

В Данкове 37-летнюю сотрудницу пункта выдачи заказов подозревают в краже товаров, возвращенных покупателями. Недостача, образовавшаяся с сентября 2024 года по январь этого года, вскрылась во время ревизии.«В начале января этого года с заявлением о краже обратился представитель одного из маркетплейсов. По данным следствия, работница пункта выдачи заказов забирала себе возвращенные покупателями товары, которые должны были отправляться на склад», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.