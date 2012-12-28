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Происшествия
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сегодня, 08:33
Сотрудницу пункта выдачи маркетплейса подозревают в краже товаров на 280 000 рублей
Она забирала себе возвращенные покупателями товары, которые должны были отправляться на склад.
«В начале января этого года с заявлением о краже обратился представитель одного из маркетплейсов. По данным следствия, работница пункта выдачи заказов забирала себе возвращенные покупателями товары, которые должны были отправляться на склад», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В числе украденных вещей были верхняя одежда, автозапчасти, предметы интерьера — их подозреваемая продавала по более низкой цене.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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