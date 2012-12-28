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39 минут назад

За сутки пожарные десять раз тушили сухую траву

А в селе Ильино сгорела хозпостройка.

За минувшие сутки в Липецкой области десять раз горела сухая трава на общей площади 0,397 гектара. Также дважды горел мусор на общей площади 80 квадратных метров.

Например, в Долгоруковском районе в деревне Царевка горела сухая трава на площади 0,09 гектара.

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А в Усмани по улице Прибрежной тушили траву на площади 0,007 гектара.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, 10 апреля около десяти часов вечера в селе Ильино Липецкого округа сгорела деревянная хозяйственная постройка площадью 24 квадратных метра. На тушение пожара выезжали два отделения пожарных.

Утром 10 апреля в доме №101 по улице Первомайской произошло короткое замыкание в электрощитовой в расположенном на первом этаже магазине. До пожара не дошло, но на происшествие выезжали четыре отделения спасателей.
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