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Происшествия
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39 минут назад
За сутки пожарные десять раз тушили сухую траву
А в селе Ильино сгорела хозпостройка.
Например, в Долгоруковском районе в деревне Царевка горела сухая трава на площади 0,09 гектара.
А в Усмани по улице Прибрежной тушили траву на площади 0,007 гектара.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, 10 апреля около десяти часов вечера в селе Ильино Липецкого округа сгорела деревянная хозяйственная постройка площадью 24 квадратных метра. На тушение пожара выезжали два отделения пожарных.
Утром 10 апреля в доме №101 по улице Первомайской произошло короткое замыкание в электрощитовой в расположенном на первом этаже магазине. До пожара не дошло, но на происшествие выезжали четыре отделения спасателей.
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