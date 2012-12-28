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Пятилетний мальчик провалился в глубокую яму
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561
59 минут назад

Пятилетний мальчик провалился в глубокую яму

Его вытащили спасатели с помощью штурмовой лестницы.

Сегодня в селе Пригородка Усманского района пятилетний мальчик провалился в глубокую яму. На место оперативно прибыли сотрудники 21-й пожарно-спасательной части.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, спасатели вытащили мальчика с помощью штурмовой лестницы.

Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра и оградить опасные ямы и углубления возле дома.
спасатели
дети
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