Его вытащили спасатели с помощью штурмовой лестницы.

Сегодня в селе Пригородка Усманского района пятилетний мальчик провалился в глубокую яму. На место оперативно прибыли сотрудники 21-й пожарно-спасательной части.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, спасатели вытащили мальчика с помощью штурмовой лестницы.Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра и оградить опасные ямы и углубления возле дома.