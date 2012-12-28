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сегодня, 14:06
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77-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 850 000 рублей

А 66-летнего мужчину обманули новым способом — ведя от дома до банкомата с демонстрацией экрана.

10 апреля в Ельце в полицию обратилась 77-летняя женщина с заявлением о мошенничестве — пенсионерку с 1 по 7 апреля обманули на 2850 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 апреля пенсионерке через мессенджер позвонил неизвестный, представился генеральным директором предприятия и сообщил, что она подозревается в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления. Потом с женщиной связался «сотрудник службы безопасности», который подтвердил слова предыдущего собеседника и сообщил, что с ней будет работать «сотрудник ФСБ». Из «ФСБ» позвонили уже по видеосвязи через мессенджер.

На следующий день позвонил «сотрудник Центрального банка России» и ошарашил новой неприятной новостью: со счета ельчанки мошенники пытались перевести 500 000 рублей, но банк прервал операцию. После этого пенсионерку убедили: деньги надо спасать и переводить на «безопасный» счет. Для этого нужно было скачать приложения.

Ельчанка с помощью скаченного приложения перевела миллион рублей и удалила установленные программы с телефона. Но и на этом все не закончилось. На следующий день «сотрудник ФСБ» потребовал перевести все-все деньги на «безопасный» счет. Ельчанка заново скачала удалённые приложения и перевела ещё 850 000 рублей. А потом пенсионерке начали поступать угрозы от неизвестного — тот требовал с неё долг в миллион рублей. Женщина испугалась, заняла эту сумму и снова перевела мошенникам.

В Липецке 66-летний мужчина с 7 по 8 апреля общался с «сотрудником Центробанка». Под предлогом неправомерного доступа третьих лиц к его счетам липчанина убедили включить демонстрацию экрана и не прерывать её долгое время: с использованием демонстрации экрана дойти до банкомата, подойти к нему, что-то отсканировать. В результате со счёта исчезли 275 000 рублей.

А в Грязях 40-летняя женщина с 9 по 10 апреля лишилась 489 000 рублей. С мошенниками от лица «Росфинмониторинга» общалась её несовершеннолетняя дочь. Она сообщала злоумышленникам приходившие на телефон коды.
мошенничество
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
30 минут назад
Где только не пишут про мошенников, все равно находятся дураки, печально, это не победимо.
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Галя
40 минут назад
Дураки и дороги вечная беда
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Гость
41 минуту назад
Ну полнейший бред, скачать и установить, при чем неоднократно какую то прогу, мозгов хватило...а то что сотрудники на мессенджер звонить не будут, нет....Браво....
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гость
52 минуты назад
Бред. Банки обязаны блокировать или перезванивать , если клиент пенсионер.
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Гость
36 минут назад
Да сами банки в доле....Я ни за что не поверю, что вот с бухты барахты звонят, и всегда попадают на того у кого есть не малые сбережения
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Вовчик.
55 минут назад
Во продвинутая бабушка. Всё может в телефоне творить. Поменьше надо лазить в телефоне.
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санитар
55 минут назад
Находятся умники звонить по найденным телефонам от осаго, вы ударили меня и уехали, не хочу обращаться в гаи. Слов нет.
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Вовчик.
сегодня, 14:24
А что. Больше не было денег?
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