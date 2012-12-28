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Происшествия
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сегодня, 20:14
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Жительница Липецкой области обманула курянина при покупке щенка
Курские полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении 22-летней девушки из Липецкой области, которая обманула местного жителя при покупке собаки через сайт объявлений.
Во время расследования полиция установила личность мошенницы. Ей оказалась жительница Липецкой области.
«22-летняя жительница Липецкой области полностью признала свою вину и уже возместила причиненный ущерб в полном объеме. Установлено, что на момент совершения сделки с молодым человеком, щенки были уже распроданы. Девушка раскаялась в содеянном и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Следствие по уголовному делу продолжается», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.
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