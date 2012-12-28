Жительница Липецкой области обманула курянина при покупке щенка

Курские полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении 22-летней девушки из Липецкой области, которая обманула местного жителя при покупке собаки через сайт объявлений.

20-летний житель Курска мечтал завести собаку и нашел подходящее предложение в интернете. Продавец прислал фотографии щенков питбуля и договорился о передаче животного через водителя автобуса. Молодой человек перевел 12 500 рублей на указанный счет, но так и не дождался своего питомца. Когда он попытался связаться с продавцом, тот заблокировал номер и удалил объявление.Во время расследования полиция установила личность мошенницы. Ей оказалась жительница Липецкой области.«22-летняя жительница Липецкой области полностью признала свою вину и уже возместила причиненный ущерб в полном объеме. Установлено, что на момент совершения сделки с молодым человеком, щенки были уже распроданы. Девушка раскаялась в содеянном и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Следствие по уголовному делу продолжается», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.