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сегодня, 10:42
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Статистика: куры продолжили дешеветь, а картофель — дорожать

Куры и яйца снова дешевели в Липецкой области на прошлой неделе — куриное мясо стало лидером по снижению цены (-3,91%). Стоимость картофеля, напротив, заметно выросла (+13,43% против роста на 2,67% неделей ранее). 

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 1 по 7 апреля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе заметнее всего подорожал картофель — на 13,43%. Морковь прибавила в цене 3,51%, капуста — 2,43%, помидоры – 2,12%, яблоки — 1,29%. Стоимость чая выросла на 1,2%, соли — на 1,08%, говядины – на 1,1%, мясных консервов для детского питания — на 1,49%. Менее одного процента подорожали за неделю мороженая рыба, маргарин, пастеризованное молоко, творог, сыр, мука, пшеничный хлеб, вермишель и макаронные изделия в целом, лук, свекла. 

Лидером среди подешевевших за неделю продуктов стали куры (-3,91%). Заметно снизились цены на сливочное и подсолнечное масло (-1,59% и -1,05% соответственно), гречку (-1%), огурцы (-1,44%), продолжили дешеветь яйца (-1,46%). В перечень подешевевших попали также сметана, сухие молочные смеси для детского питания, сахар, ржаной хлеб, рис, пшено. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как свинина, баранина, печенье. 

Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на шампунь (+1,2%). Стали дороже детские футболки, женские эластичные колготки, хозяйственное и туалетное мыло, зубная паста, сухие корма для животных. Подешевели кроссовки для взрослых, стиральный порошок, зубные щетки, туалетная бумага. Не изменились цены на джинсы для детей школьного возраста, мужские футболки и мужские носки, детские кроссовки, сигареты с фильтром, спички. 

цены. инфляция
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Дачница
36 минут назад
Кто мешает свою выращивать? Ручки жалко?
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Дачнице
24 минуты назад
Прежде, чем вырастить, нужно купить участок или дачу, а у людей зарплата 30 тыс, хоть детей накормить, да с голоду не умереть и не нужно писать, что переезжайте в деревню, цену на домик в деревне видели или Вы, в розовых очках? Где родился, там и сгодился
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Гость
37 минут назад
Картошка, на 14%, вот это Черноземье!! Золотая, прям, картошечка
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жадный барыга
41 минуту назад
На 1е мая гнилую картошку будем продавать по 100. Готовьте ваши денежки
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доктор
41 минуту назад
это не куры, а напичканные химией мутанты. поэтому и дешевые
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Вывод.
59 минут назад
У кур есть срок годности и срок реализации, у картофеля он более длительный.
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Гоголь Н.В.
сегодня, 11:11
Вы не проценты пишите . а реальную цену по которой продается данный продукт
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