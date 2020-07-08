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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: винная живопись, треть липчан согласна на зарплату в конверте – это много или мало?

Все самые главные события пятницы в нашем утреннем материале.

Теплеет под аккомпанемент дождя

В Липецк возвращается тепло, днём температура составит уже от +9 до +11 градусов. Возможен небольшой дождь.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44;
ул. Жуковского, 10;
ул. Загородная, 1;
ул. Ибаррури, 1, 3, 5;
ул. К. Маркса, 2, 3, 5, 25, 27, 30, 31/2, 31, 31 стр.1, вл.9;
ул. Космонавтов, 64/1, 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 74, 82/1, 82/2, 82/4, 84, 86, 86/2, 88, 84а, 84/2, 94, 96а, 96б, 94б, 90, 92;
ул. Краснознаменная, 27;
ул. Московская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а;
ул. Первомайская, 2;
ул. У. Громовой, 5, 7;
ул. Циолковского, 2, 2,/1 , 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 6/2 стр. 1, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2;
ул. Юбилейная, 2, 4, 4а, 6, 6а;
пл. Революции, 9, 10;
пл. Петра Великого, 3;
пер. Балакирева, 1.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Гоголя, Перова, У.Громовой, на проезде Потапова, в переулках Балакирева, Яблочкина.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом обесточат:

ул. Папина, 1а, 1б, 1в, 2, 2а;
ул. Юных Натуралистов, 12а, 14.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок не более 3-х часов выключат электричество в зданиях:

ул. Зегеля, 1;
ул. Стаханова, 59

Пробки

В пятницу движение в городе особенно оживлённое, поэтому вдвойне важно заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые подскажут дорожную обстановку на каждую минуту.


Классическая музыка

Сегодня в нескольких местах Липецка можно услышать хорошую музыку. Например, в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 18:30 начнётся концерт классики «Такие разные консерватории» (12+).

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В рамках проекта «Липецкие камерные встречи». Эльвира Бокова (виолончель), Никита Карпенко (валторна), Жанна Карпенко (альт), Александр Попов (скрипка), Сергей Терехов и Елена Корнеева (оба фортепиано) исполнят сочинения И. С. Баха, Ф. Мендельсона, Р. Глиэра, Э. Бакирова и других композиторов, охватывающие широкий стилистический диапазон – от барокко до музыки XX века.

Виртаульный концерт

А в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 на большом экране и с помощью профессиональной звуковой аппаратуры начнут концерт Московского камерного оркестра «Musica Viva» (12+).
В программе прозвучат произведения В. А. Моцарта.

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Отмена концерта

А вот выступление Игоря Сенчукова в АРТ-пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) сегодня не состоится. По техническим причинам музыкальный квартирник решили перенести на другой день, о котором мы сообщим дополнительно.

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Фото vk.com

Дон Жуан

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого в 19:00 покажет одну их самых монументальных своих постановок «Дон Жуан или Каменный гость» (12+).

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Премьера театра по знаменитой пьесе Ж.Б.Мольера. В интерпретации режиссера Народного артиста России Бориса Морозова акценты в бессмертной истории севильского повесы и распутника смещены с острой комедии нравов в сторону индивидуального поиска духовности, свободы и нравственности. Дон Жуан, попирая царящие вокруг правила приличия и даже заветы неба, ведёт острую полемику со своим слугой Сганарелем, который пытается вернуть своего хозяина на истинный путь. Но судьба уже занесла над главным героем свободы карающую десницу. И чем больше главный герой разуверяется в законах неба, тем стремительней приближается час расплаты.

Добрый доктор

Ребятишки могут сходить в Государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) уже в 10:00. Юным зрителям представят классическую историю про Айболита (6+).

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.. Приходи к нему лечится и корова и волчица, и жучок и червячок…

В пятницу сама погода шепчет…

Самое оригинальное и можно даже сказать народное завершение пятницы предлагает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь состоится мастер-класс по … винной живописи (16+).

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Что будут делать на уроке? Пить вино и рисовать морской пейзаж. Неспешно так рисовать, основательно, вдумчиво – дегустировать каждый мазок.

Зарплата в конверте

30% липчан признались в опросе SuperJob, что согласны получать зарплату в конверте.

Убеждённых противников неофициальных выплат больше, но их даже не половина, а 43%. Больше противников полулегального среди липчан с высокой зарплатой – от 100 тысяч и выше, таких 54%.

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Вместе с тем SuperJob составил список профессий, чьи представители не чураются серых выплат. Это официанты, среди которых согласных получать вознаграждения мимо кассы 60%, маркетологи – 57%, продавцы – 45%, менеджеры по закупкам – 43%, сисадмины – 28%, программисты – 24%.

Дорогие липчане! Порадуемся окончанию очередной рабочей недели, весне и предстоящим выходным. А еще – обилию новостей на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Олег
сегодня, 08:14
Мастер-класс по винной живописи это по нашему. Весьма скрепно.
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Электорат
сегодня, 08:04
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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дилетант
сегодня, 07:41
неофициальная зарплата в конверте -уголовное преступление : ст.198 ук рф уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица- штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 1 года.
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Иваныч
сегодня, 08:38
Ещё несколько раз подумают о повышении пенсионного возраста и процент задумавшийся о черной зарплате возраст кратно. Всех не пересажают.
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Ук
сегодня, 07:55
Не полностью написал,можно обойтись обязательными работами
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