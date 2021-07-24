Общество
53 минуты назад
Ремонт поврежденной трубы на проспекте Победы завершен
Теперь идёт заполнение трубопровода теплоносителем.
На проспекте Победы завершили ремонт ветхой сети, из-за которой жители более ста домов с 23 июля оставались без горячей воды. Работы затянулись, так как был обнаружен еще один порыв.
— Гидравлический режим будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе горячего водоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри домов займутся сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи горячей воды необходимо обращаться в УК или ЕДС. — сообщили в энергокомпании.
Фото: vk.com
— Гидравлический режим будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе горячего водоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри домов займутся сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи горячей воды необходимо обращаться в УК или ЕДС. — сообщили в энергокомпании.
Фото: vk.com
А смысл
Лена