Общество

53 минуты назад

Ремонт поврежденной трубы на проспекте Победы завершен

2 256
#горячая вода #ремонт #отключение
Ремонт поврежденной трубы на проспекте Победы завершен

Теперь идёт заполнение трубопровода теплоносителем.

На проспекте Победы завершили ремонт ветхой сети, из-за которой жители более ста домов с 23 июля оставались без горячей воды. Работы затянулись, так как был обнаружен еще один порыв.  

— Гидравлический режим будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе горячего водоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри домов займутся сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи горячей воды необходимо обращаться в УК или ЕДС. — сообщили в энергокомпании.

Фото: vk.com

2 256
#горячая вода #ремонт #отключение

Комментарии (2)

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А смысл

32 минуты назад
Ждите рядом порыв.Удачи.
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Лена

32 минуты назад
Такие ржавые трубы быстро сгниют.
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