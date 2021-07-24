Общество
31 минуту назад
На проспекте Победы обнаружили еще одно повреждение теплотрассы
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Накануне из-за порыва трубы в районе бизнес-центра «Виктория» отключили горячую воду в более чем ста домах.
Вчера вечером энергетики определили место место порыва, завершили земляные работы и приступили к замене поврежденного участка. Работы велись непрерывно, чтобы быстрее подать горячую воду в отключенные дома.
Однако сегодня утром пресс-служба компании сообщила, что во время заполнения сетей теплоносителем обнаружилось новое повреждение — на участке, примыкающем к отремонтированному. Рабочие продолжили устранять неполадки.
Однако сегодня утром пресс-служба компании сообщила, что во время заполнения сетей теплоносителем обнаружилось новое повреждение — на участке, примыкающем к отремонтированному. Рабочие продолжили устранять неполадки.
4 293
Акула Додсон
Пете
Пётр
Витя