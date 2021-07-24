Общество

31 минуту назад

На проспекте Победы обнаружили еще одно повреждение теплотрассы

4 293
#теплотрасса #ремонт
На проспекте Победы обнаружили еще одно повреждение теплотрассы

Накануне из-за порыва трубы в районе бизнес-центра «Виктория» отключили горячую воду в более чем ста домах.

Вчера вечером энергетики определили место место порыва, завершили земляные работы и приступили к замене поврежденного участка. Работы велись непрерывно, чтобы быстрее подать горячую воду в отключенные дома.

Однако сегодня утром пресс-служба компании сообщила, что во время заполнения сетей теплоносителем обнаружилось новое повреждение — на участке, примыкающем к отремонтированному. Рабочие продолжили устранять неполадки.
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#теплотрасса #ремонт

Комментарии (4)

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Акула Додсон

6 минут назад
Лучше сейчас обнаружить и устранить, чем дожидаться, пока из - под земли фонтан хлестанёт. Сети древние, за день все не заменишь. Хорошо, хоть что - то начали делать, а то вообще не шевелились.
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Пете

11 минут назад
Пётр, тяба в мэры и трубы зарубцуются
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Пётр

19 минут назад
Зато у нас лучший Мэр,дифирамбы ей поют,как она город приображает.А на самом деле кругом недоделки и разруха.
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Витя

22 минуты назад
Никогда не было и вот опять
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