Происшествия

сегодня, 14:41

На проспекте 60 лет СССР сбили подростка

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#ДТП #пострадавший
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На проспекте 60 лет СССР сбили подростка

Он на велосипеде переезжал проезжую часть.

Сегодня днем на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте 60 лет СССР водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде по переходу. Мальчика госпитализировали. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Там особо отметили, что по правилам дорожного движения, велосипедист должен был пешком перейти дорогу, а не переезжать ее на велосипеде.
3 1370
#ДТП #пострадавший
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Комментарии (3)

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Надо бы

3 минуты назад
завести такой порядок ,если сбил человека по собственной расхлябанности ,лишаешься прав на вождение пожизнено с возможной конфискацией автомобиля !
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Вопрос!

11 минут назад
Почему не пишете про белую Весту, которая сегодня сбила женщину прямо на переходе у супермаркета Европа (рядом с супердолгостроем)? Женщина отлетела на 7 метров после попадания на лобовое стекло с пассажирской стороны!!
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Животиков

41 минуту назад
слабость ума к сожалению передаётся по наследству...
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