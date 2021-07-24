На проспекте 60 лет СССР сбили подростка

Он на велосипеде переезжал проезжую часть.

Сегодня днем на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте 60 лет СССР водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде по переходу. Мальчика госпитализировали. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Там особо отметили, что по правилам дорожного движения, велосипедист должен был пешком перейти дорогу, а не переезжать ее на велосипеде.