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В Воронежской области от удара молнии погиб 23-летний парень
Несчастный случай произошел накануне днем.
В Верхнемамонском районе Воронежской области 23-летний молодой человек погиб от удара молнии. Несчастный случай произошел в селе Осетровка накануне днем,около 16:00, - рассказал РИА "Воронеж" инспектор информационного направления Верхнемамонского ОВД Валерий Попов.
Мужчина ехал на скутере по открытому участку местности. По словам очевидцев, двигавшихся следом на машине, молния ударила прямо в шлем и буквально прошила парня насквозь. К моменту прибытия полиции и скорой помощи он был уже мертв. По данному случаю проводится проверка. Предположительно, электрический разряд притянул работающий мобильный телефон.
Ураган с грозой и шквалистым ветром пришел в Воронежскую область накануне. Вечером и ночью местами по региону прошли сильные дожди, выпало 15−31 мм осадков, ветер усиливался до 17−22 м/сек. Повсеместно фиксировались грозы.
Инспектор напомнили об элементарных правилах безопасности, как и о том, что нельзя в такую погоду прятаться под одиноко стоящим деревом и находиться вблизи линии электропередачи.
Мужчина ехал на скутере по открытому участку местности. По словам очевидцев, двигавшихся следом на машине, молния ударила прямо в шлем и буквально прошила парня насквозь. К моменту прибытия полиции и скорой помощи он был уже мертв. По данному случаю проводится проверка. Предположительно, электрический разряд притянул работающий мобильный телефон.
Ураган с грозой и шквалистым ветром пришел в Воронежскую область накануне. Вечером и ночью местами по региону прошли сильные дожди, выпало 15−31 мм осадков, ветер усиливался до 17−22 м/сек. Повсеместно фиксировались грозы.
Инспектор напомнили об элементарных правилах безопасности, как и о том, что нельзя в такую погоду прятаться под одиноко стоящим деревом и находиться вблизи линии электропередачи.