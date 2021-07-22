В России
сегодня, 15:10
Внешняя торговля услугами России в июне впервые стала профицитной
Экспорт услуг в июне 2021 года превысил импорт на $126,7 млн. Это следует из статистики Центробанка, которую изучили «Известия». Положительное сальдо по итогам месяца было зафиксировано впервые как минимум за четыре года, а в квартальных данных профицита не было и вовсе с 2001-го.
Самое большое превышение экспорта над импортом было замечено в секторе транспортных услуг. Оно составило 719 млн, так как Россия экспортировала транспортных сервисов на $1,5 млрд, а импортировала только на $848 млн. По итогам всего II квартала сальдо тоже оказалось положительным и достигло $1,6 млрд. Впрочем, для этой отрасли профицит — явление типичное. Для сравнения: в июне прошлого года он составил $459 млн, а во II квартале — $1,5 млрд.
На втором месте по профициту оказался сектор телекоммуникаций и компьютерных услуг. Положительное сальдо по итогам июня здесь достигло $232 млн — поставлено было сервисов на $652 млн, а приобретено на $420 млн. При этом профицит резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился почти в 13 раз (в июне 2020-го он составлял всего $18,7 млн). А по итогам II квартала внешняя торговля в секторе IT оказалась в плюсе на $472 млн, что почти в три раза больше результата апреля–июня 2020-го.
Самое большое превышение экспорта над импортом было замечено в секторе транспортных услуг. Оно составило 719 млн, так как Россия экспортировала транспортных сервисов на $1,5 млрд, а импортировала только на $848 млн. По итогам всего II квартала сальдо тоже оказалось положительным и достигло $1,6 млрд. Впрочем, для этой отрасли профицит — явление типичное. Для сравнения: в июне прошлого года он составил $459 млн, а во II квартале — $1,5 млрд.
На втором месте по профициту оказался сектор телекоммуникаций и компьютерных услуг. Положительное сальдо по итогам июня здесь достигло $232 млн — поставлено было сервисов на $652 млн, а приобретено на $420 млн. При этом профицит резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился почти в 13 раз (в июне 2020-го он составлял всего $18,7 млн). А по итогам II квартала внешняя торговля в секторе IT оказалась в плюсе на $472 млн, что почти в три раза больше результата апреля–июня 2020-го.