Коронавирус

20 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 244 случая COVID-19, 7 человек умерли

2 285
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 244 случая COVID-19, 7 человек умерли

Для сравнения 22 июля 2020 года были зарегистрированы 12 случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 244 новых случая коронавируса, 7 человек умерли, 416 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 526 случаев COVID-19, выздоровели 32 890 человек, умерли 1 058 человек.

В России за сутки выявлен 24 471 случай COVID-19, выздоровели 22 660 человек, умерли — 796 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 054 711 случаев COVID-19, выздоровели 5 427 457 человек, умер — 151 501 человек.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Эксперт

9 минут назад
Люди ездиющие в автобусах без масок и являются основным числом новых случаем, скажим им за это спасибо.
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кит

11 минут назад
Похоже достигли пика волны! Плато ...и вниз,волна пойдет на спад!
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