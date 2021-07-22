Коронавирус
20 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 244 случая COVID-19, 7 человек умерли
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Для сравнения 22 июля 2020 года были зарегистрированы 12 случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 244 новых случая коронавируса, 7 человек умерли, 416 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 526 случаев COVID-19, выздоровели 32 890 человек, умерли 1 058 человек.
В России за сутки выявлен 24 471 случай COVID-19, выздоровели 22 660 человек, умерли — 796 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 054 711 случаев COVID-19, выздоровели 5 427 457 человек, умер — 151 501 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 526 случаев COVID-19, выздоровели 32 890 человек, умерли 1 058 человек.
В России за сутки выявлен 24 471 случай COVID-19, выздоровели 22 660 человек, умерли — 796 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 054 711 случаев COVID-19, выздоровели 5 427 457 человек, умер — 151 501 человек.
2 285
Эксперт
кит