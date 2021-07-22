«Лебедяньмолоко» признана самой быстрорастущей компанией в цельномолочной отрасли России

В очередной раз предприятие вошло в рейтинги крупнейших переработчиков молока. Компания производит свыше 75 наименований традиционной молочной продукции: творог, йогурты, молоко, ряженку, кефир, снежок, сметану и масло. За последние три года объем переработки молока вырос на 54% и в 2020 году составил около 190 тыс. тонн.

Показатель выручки увеличился за этот период на 3,2 млрд рублей и в прошлом году составил 7,6 млрд рублей. Интересен факт, что за последние пять лет компании удается расти каждый год более чем на 25%.



Благодаря положительной динамике развития компания ООО «Лебедяньмолоко» входит в топ крупнейших переработчиков молока России по версии сразу двух независимых рейтингов. В частности, по объему выручки от продаж компания вошла в рейтинг Национального союза производителей молока, составленный совместно с информагентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting. А по объему переработки молока компанию включили в рейтинг Центра изучения молочного рынка и крупнейшего специализированного СМИ DairyNews.ru.



Производственные мощности компании сосредоточены в городе Лебедянь Липецкой области. Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием, а для производства используется только натуральное молоко, без консервантов и добавок.



Генеральный директор компании «Лебедяньмолоко» Александр Кремнёв:



«Наш завод в этом году смог усилить свои позиции на рынке и подняться на шесть позиций в рейтинге крупнейших переработчиков молока России. И это заслуга большой и слаженной команды предприятия, которая круглосуточно занимается производством натуральных и востребованных обществом продуктов питания. Сейчас компания «Лебедяньмолоко» нацелена на дальнейшее развитие: у нас есть свободные мощности по энергетике и инфраструктуре. Мы развиваемся и не стоим на месте, ищем новые проекты, продолжаем инвестировать в производство. В этом году уже вложено более 200 млн руб за первое полугодие. Сбавлять темпы не собираемся».



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