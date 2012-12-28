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Происшествия
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сегодня, 09:47
Водитель «БМВ» врезался в дерево и покалечил пассажира: дело дошло до суда
Здоровью 22-летнего пассажира был причинён тяжкий вред.
Это ДТП произошло ещё 30 июля прошлого года на улице Хлебозводской в Грязях. 22-летний водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В аварии пострадал сам водитель и его 22-летний пассажир — здоровью последнего был причинён тяжкий вред.
«Следственным отделом ОМВД России по Грязинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего грязинца по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Уголовное дело направлено в суд. Водителю грозит до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Видео - vk.com/gryazy_delo
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