Сегодня в Липецке: книги, которые помогут разбогатеть, и липчане с трудом узнают своих бабушек и дедушек

Нас ждут встречи с писателями, чтение книг, спектакль и новые кинофильмы

Столбик термометра продолжает медленно, но верно ползти вверх и сегодня днём покажет от +11 до +13 градусов. Из минусов – в течение дня возможен небольшой дождь.









С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:





пр-т Победы, 22.









Отключение света





С 9:00 до 17:00 будут терпеть без электричества обитатели:









С 9:00 до 12:00 эти же неудобства испытают жители





ул. Космонавтов;

ул. Циолковского, 10/3, 14/1, 14/2;













С 14:00 до 17:00 обойдутся без электричества липчане:

ул. В.Терешковой;

Продолжает свою просветительскую деятельность известный липецкий киновед Алексей Колбаско. Сегодня он приглашает в 14:00 в Сокольскую библиотеку (пл. Константиновой, 3) на встречу, которую посвятит 90-летию со дня рождения Сергея Юрского (12+)













Кадр из фильма "Республика ШКИД"

Колбаско всегда находит малоизвестные факты из жизни артистов, на этот раз он объяснит, из-за чего были положены «на полку» фильмы «Человек ниоткуда» и «Интервенция» с участием актера и почему Юрский снял всего единственный фильм как режиссер. Его полноценным актерским дебютом считается роль Викниксора в «Республике ШКИД», а фильм «Золотой теленок» стал поворотным в судьбе Юрского – о том, как снимались эти кинокартины, также поведает Колбаско. Особое внимание киновед уделит последней работе Сергея Юрского в кино – роли Иосифа Сталина в сериале «Товарищ Сталин» и расскажет, как однажды ему самому довелось встретиться с Юрским в Москве.





Нестареющая классика

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная. 2) приглашает в 19:00 на классику по произведению П. Бомарше «Безумный день или Женитьба Фигаро» (16+).













Сегодня есть место и рукоделию. В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) пройдёт мастер-класс по лепке броши из глины (6+).











Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 18:30 на заседание книжного клуба. Но читать сегодня будут не романы, а уделят внимание бестселлерам, полезным для бизнеса (16+).















"Библия здравого человека"





Художественную литературу сегодня будут читать в Центре православной молодёжной культуры «Экклезиаст» (ул. Ушинского, 1). В 18:00 здесь проведут мероприятия в честь питателя Аркадия Аверченко. В этом году исполняется 145 лет со дня рождения сатирика и 100 лет со дня его смерти.

















Писатели

А в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 13:00 состоится встреча с Валентином Баюканским (12+).









Валентин Баюканский

Согласно опросу SuperJob, 40 % липчан знают лишь три поколения своих предков – мам и пап, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. И это ещё успех! Каждый третий и про прадедушек с прабабушками уде ничего рассказать не может. До 6-ти поколений знает свою родословную только … 1 процент опрошенных.













Д – дворяне. Или как там говорится – Иваны, не помнящие родства.





«Жига. На полной скорости». Россия, 2025. Юоевик, драма. Режиссёр Наталья Ахметова-Калёнова (12+).





«По ходу любовь». Россия, 2024. Драма. Режиссёр Яна Климова (16+).





Дорогие липчане! День нас ждёт насыщенный событиями и наверняка будет ещё много новостей. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

ул. Терешковой, 40;ул. Циолковского, 35, 39, 41, 43.до конца ремонта источник жизни будет отсутствовать в следующих домах:ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 6, 10, 11, 12, 12а;ул. 9 мкр., 23;ул. Берзина, 3а, 9, 9а;ул. В.Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17;ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;ул. Жуковского, 6, 6а, 8а/1, 8а;ул. Звездная, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17;ул. Коммунистическая, 4, 5, 6, 12, 14, 16;ул. Космонавтов, 43, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51;ул. Краснознаменная, 5;ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;ул. Прудная, 2;ул. Филипченко, 4/1, 8/1, 8/2, 8/3,8/4, 10, 10/2, 12, 12/2,14/2;ул. Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;С комфортом расстанутся и жители частного сектора на улицах Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, в переулке Узорном.ул. Ново-Весовой;проезда Строителей, 14;СНТ «Гонряк».ул. Космонавтов.С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Перед самой своей свадьбой Фигаро узнаёт, что его недоброжелатели собираются расторгнуть его помолвку. И среди врагов – граф Альмавива, которому служит герой. А ещё доктор Бартоло вместе со своей бывшей домоправительницей Марселиной собираются через суд заставить Фигаро выполнить долговое обязательство, и нашему герою нужно или вернуть деньги Марселины, или жениться на ней. И наш герой начинает выкручиваться из запутанной ситуации…Под руководством преподавателя, лауреата всероссийских конкурсов декоративно прикладного искусства Виктории Дермент каждый участник сможет слепить не одну, а 3-5 брошей, и разрисовать их специальными красками для глины – ангобами.Готовые изделия оставляем мастеру для сушки и обжига, а через несколько дней забираем домой. Они станут прекрасными украшениями для одежды, сумок, детских рюкзачков.Словом, найди свою книгу успеха!Читать отрывки из знаменитых произведений, размышлять участники будут за столом с чаем.В ходе недели детской книги в Липецке продолжаются встречи с местными писателями, которых у нас уже столько, сколько в Париже периода Дюма и Гюго. В 12:00 в библиотеке имени Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) читатели смогут встретится с Марией Рощиной (12+).По четвергам на экраны кинотеатров выходят новинки. Вот наиболее любопытные сегодняшние премьеры.Великобритания, США. 2025. Боевик, триллер. Режиссёр Дэвид ЭйрЛевон Кейд — рабочий на стройке, но когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.Дэвид Стэйтем, Дэвид Харбор, Майкл Пенья, ив Мауро.Лёша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию – «Жигули» деда, который страстно увлекался гонками. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Лёша должен проиграть звезде гонку в прямом эфире и получить за это денежный приз. Но Лёша решает поступить по-своему.Валентин Анциферов, Ярослав Могильников. Сергей Шакуров.Молодая красавица Лиза впервые приезжает в Питер и влюбляется в северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати. Походу это любовь…Сергей Горошко, Анна Завтур, Елена Валюшкина.