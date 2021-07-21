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Липецкая вечЁрка: Игорь Артамонов предложил обновить Липецк, штрафы за отсутствие ПЦР-тестов и цены на морковь
Сегодня, 21 июля, стало известно о предложении губернатора Игоря Артамонова обновить облик Липецка и желании мэра Евгении Уваркиной закрепить за школьниками и их родителями шефство над скверами и аллеями, липчан штрафуют за отсутствие ПЦР-тестов, которые те должны сдать, вернувшись из поездок, а на ярмарках морковь стоит дешевле, чем бананы, хотя в магазинах заморские фрукты, по-прежнему, выигрывают в цене.
— Не надо строить МКД выше 9-14 этажей, должны быть нормальные ливневки, по улицам высаживать деревья, причем, чтобы деревья получали достаточно дождевой воды, а не так как сейчас делается, все заасфальтировали. И уделять внимание социальной сфере: детские садики, поликлиники и т. д., — предложил Ригель.
— Обновление — это всегда хорошо, но хотелось бы, чтобы мэр подумала о том что город нужно подметать, газоны приводить в порядок, урны освобождать, а для этого нужны дворники и не только в центре… По улице Стаханова свалки спиленных деревьев и иного мусора. Пешеходные зоны по Катукова не убирают годами… Вы иногда спуститесь к народу где трава по пояс, как глухой деревне, у Агаты Лыковой больше комфорта, чем в микрорайонах… Ау!!! Услышьте нас наконец!!! — попросил Житель.
Мэр Липецка Евгения Уваркина старается не отставать от губернатора Игоря Артамонова, и тоже вышла сегодня с предложением — закрепить за школьниками и их родителями шефство над скверами и аллеями.
Евгения Уваркина особо подчеркнула — все должно делаться добровольно (в лексиконе обычных людей давно появилось словосочетание «добровольно-принудительно»). Комментаторы GOROD48 порыв мэра оценили по разному:
— Тогда уже и налоги отдавать школьникам. Поработал класс в аллее, а после, например, киносеанс за счёт бюджета или пицца. Чтобы стимул был. Но я бы своего ребёнка на уборку улиц не пустила. Слишком много шприцев валяется. Один нечаянный укол, и вирусный гепатит обеспечен, — написала Липчанка.
— Это же прекрасно. Ухаживая за прикрепленной территорией, дети научатся уважать свой и чужой труд. Поймут, что все профессии важны, — считает Оля.
Липчан штрафуют за отсутствие ПЦР-тестов, причем, на ощутимые суммы — до 15 000 рублей. За год прошли уже около 30-ти судебных заседаний. Тесты должны сдавать те, кто вернулся из-за границы.
Количество новых случаев инфицирования коронавирусом продолжает расти. Сегодня за сутки выявлены 245 заболевших. Коронавирус обнаружили у жителей Липецка, Ельца и 15 районов Липецкой области.
Между тем, липецким медикам на борьбу с COVID-19 правительство выделило еще 413 миллионов рублей.
После вопроса липчанки Валентины Слепцовой к президенту Владимиру Путину, почему бананы стоят дешевле моркови, чиновники активно взялись за выправление ситуации — организовывают ярмарки. На ярмарках морковь продают уже по 35 рублей. В магазинах, правда, цена все еще выше, но все же снизилась по сравнению с той, что была месяц назад.
— Вот с долларом так сделайте, волшебники, — попросил Михаил.
— Надо спрашивать было про мясо, молоко, хлеб, а она про морковку! — сокрушается Житель.