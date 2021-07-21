Липецкая вечЁрка: Игорь Артамонов предложил обновить Липецк, штрафы за отсутствие ПЦР-тестов и цены на морковь

Сегодня, 21 июля, стало известно о предложении губернатора Игоря Артамонова обновить облик Липецка и желании мэра Евгении Уваркиной закрепить за школьниками и их родителями шефство над скверами и аллеями, липчан штрафуют за отсутствие ПЦР-тестов, которые те должны сдать, вернувшись из поездок, а на ярмарках морковь стоит дешевле, чем бананы, хотя в магазинах заморские фрукты, по-прежнему, выигрывают в цене.