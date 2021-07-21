38 минут назад
«Теперь, слава богу, бананы — дороже, морковка — дешевле»
Правда, только на ярмарках. В магазинах, по-прежнему, в цене лидирует морковь, хотя не так сильно, как 30 июня, когда липчанка Валентина Слепцова пожаловалась на это президенту Владимиру Путину.
Цены на «борщевой набор» приятно удивляют: морковь — 35 рублей, свекла — 30 рублей, картошка — 25 рублей. Овощи с ростовских и липецких полей. За ними небольшая очередь в основном из пенсионеров, покупают сразу по нескольку килограммов, приезжают с сумками-колясками. В одной палатке к 10 утра уже все продали.
— Здесь продукты лучше и подешевле. На нашу пенсию особо не распляшешься, а тут цены приемлемые, можно жить, — оценил ярмарку покупатель.
— Здесь цены нормальные. По магазинам не хожу, там цены — можно чокнуться! — с ходу заявила липчанка
— Одна очень предприимчивая липчанка, молодец, обратилась к Путину, сказав, что бананы дешевле, чем морковка, ну, теперь, слава богу, бананы дороже, морковка дешевле, — напомнила покупательница об обращении Путину.
По данным директора ОКУ «Агентства содействия развитию торговой деятельности» Алексея Ларина, на городских ярмарках липчане активнее всего покупают картошку. К примеру, 15 июля купили 2,3 тонны картофеля, 250 килограммов моркови и 230 килограммов свеклы.
— Мы работаем с оптовым звеном, которое поставляет эти продукты с полей южных регионов. Сегодня впервые представлен картофель из нашего региона, новый урожай. Это позволяет держать цены ниже, чем в сетях на 20-50%, — пояснил Алексей Ларин, — В сетях цены тоже начали снижаться.
В сетевом магазине, который находится рядом с ярмаркой, цены на картофель и свеклу чуть выше.
А морковь стоит в два раза дороже. Обычная продается по 64 рубля 99 копеек, а мытая — 79 рублей 99 копеек.
Но бананы, привезенные с другого материка, по-прежнему, держат планку. К тому же сегодня на них сделали скидку. И получилось дешевле моркови — 59 рублей 99 копеек.
— Когда морковь будет дешевле бананов?
— Прогнозы — дело неблагодарное. Но с приходом нового отечественного урожая цены снижаются. Не готов ответить — это зависит от того, как будет поставляться товар, — пояснил Алексей Ларин.
А ярмарки будут проводить до тех пор, пока не стабилизируются цены на овощи. Приемлемыми Алексей Ларин назвал 25-30 рублей за килограмм картофеля, 35 рублей за килограмм свеклы и 40 рублей за килограмм моркови. Осталось только надеяться на то, что цены на бананы не упадут, тогда цель будет достигнута.
Михаил
там вам не тут
Он это серьёзно?
по чем бананы для пролетариата?
вова
Заря
Житель
Гость
Смотрящий
Таксист