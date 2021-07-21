Общество

38 минут назад

«Теперь, слава богу, бананы — дороже, морковка — дешевле»

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#цены #морковь #бананы
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Правда, только на ярмарках. В магазинах, по-прежнему, в цене лидирует морковь, хотя не так сильно, как 30 июня, когда липчанка Валентина Слепцова пожаловалась на это президенту Владимиру Путину.

В Липецке сегодня снова организовали ярмарку по продаже сезонных овощей на улицах Космонавтов и Коммунистической. Она продлится три дня. На Космонавтов полдюжины палаток, только в половине из которых продают овощи, в остальных фрукты, чаи и хлеб.

Цены на «борщевой набор» приятно удивляют: морковь — 35 рублей, свекла — 30 рублей, картошка — 25 рублей. Овощи с ростовских и липецких полей. За ними небольшая очередь в основном из пенсионеров, покупают сразу по нескольку килограммов, приезжают с сумками-колясками. В одной палатке к 10 утра уже все продали.



 — Здесь продукты лучше и подешевле. На нашу пенсию особо не распляшешься, а тут цены приемлемые, можно жить, — оценил ярмарку покупатель.

 — Здесь цены нормальные. По магазинам не хожу, там цены — можно чокнуться! — с ходу заявила липчанка

 — Одна очень предприимчивая липчанка, молодец, обратилась к Путину, сказав, что бананы дешевле, чем морковка, ну, теперь, слава богу, бананы дороже, морковка дешевле, — напомнила покупательница об обращении Путину.

По данным директора ОКУ «Агентства содействия развитию торговой деятельности» Алексея Ларина, на городских ярмарках липчане активнее всего покупают картошку. К примеру, 15 июля купили 2,3 тонны картофеля, 250 килограммов моркови и 230 килограммов свеклы.

 — Мы работаем с оптовым звеном, которое поставляет эти продукты с полей южных регионов. Сегодня впервые представлен картофель из нашего региона, новый урожай. Это позволяет держать цены ниже, чем в сетях на 20-50%, — пояснил Алексей Ларин, — В сетях цены тоже начали снижаться.

В сетевом магазине, который находится рядом с ярмаркой, цены на картофель и свеклу чуть выше.





А морковь стоит в два раза дороже. Обычная продается по 64 рубля 99 копеек, а мытая — 79 рублей 99 копеек.



 

Но бананы, привезенные с другого материка, по-прежнему, держат планку. К тому же сегодня на них сделали скидку. И получилось дешевле моркови — 59 рублей 99 копеек.



 — Когда морковь будет дешевле бананов?

 — Прогнозы — дело неблагодарное. Но с приходом нового отечественного урожая цены снижаются. Не готов ответить — это зависит от того, как будет поставляться товар, — пояснил Алексей Ларин.

А ярмарки будут проводить до тех пор, пока не стабилизируются цены на овощи. Приемлемыми Алексей Ларин назвал 25-30 рублей за килограмм картофеля, 35 рублей за килограмм свеклы и 40 рублей за килограмм моркови. Осталось только надеяться на то, что цены на бананы не упадут, тогда цель будет достигнута.
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#цены #морковь #бананы
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Комментарии (11)

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Михаил

2 минуты назад
Вот с доларом так сделайте волшебники.
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там вам не тут

4 минуты назад
Смотрящий, .. вся, Америка сидит на фаст фудике . потому у них фалды жира свисают до колен.
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Он это серьёзно?

6 минут назад
Как-будто есть какая-то взаимосвязь между этими двумя ярмарками, о которых никто не знает, и возможным снижением цен. Ну а я сейчас на рынок за помидорами. В магазинах только пластмассовые помидоры продают. Кстати, что о кабачках никто не говорит. Ещё неделю назад по 30 руб/кг покупал на рынке. А здесь на фото всё ещё по 76 руб./кг Реально с ума сошли
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по чем бананы для пролетариата?

7 минут назад
бананы это на любителя. в Союзе меня, как то угостили дефицитным бананом. я думал что это некий божественный фрукт, а оказалась такая тошнотворная гадость, что я до сих пор на них даже смотреть не могу.
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вова

8 минут назад
Не обольщайтесь, это не надолго. Скоро зима, там и посмотрите, как все запоют.
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Заря

8 минут назад
Почему не делаете ярмарки выходного дня, напрямую от фермеров, в сезон созревания? И на жд вокзале вообще нет ярмарки. В районе жд вокзала очень много свободного места.но нет. Ярмарки делают там, где эти ярмарки круглый год в палатках, как на космонавтов. А жд вокзал как пришибленный. Ничего нет,кроме пятерочки и магнитаНа космонавтов не поеду, потому что от жд вокзала едет один единственный номер транспорта и один раз в час. В Москве в каждом квартале с весны и до осени ярмарки выходного дня от частников, фермеров, мелких хозяйств напрямую. Очень удобно. И магазины не наглеют из-за них по ценам. А в липецке на пол миллиона жителей всего две ярмарки. Жесть.
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Житель

14 минут назад
Надо спрашивать было про мясо, молоко, хлеб а она про морковку!
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Гость

21 минуту назад
Мясо вредно))
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Смотрящий

22 минуты назад
Слава Богу! Слава Богу ... что мы живем в России, а не в Америке! Слава Богу ... Ну Вы поняли!
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Таксист

27 минут назад
Чушь полнейшая, цены на том же уровне, проще пельменей купить и сварить
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