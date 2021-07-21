Правда, только на ярмарках. В магазинах, по-прежнему, в цене лидирует морковь, хотя не так сильно, как 30 июня, когда липчанка Валентина Слепцова пожаловалась на это президенту Владимиру Путину.

В Липецке сегодня снова организовали ярмарку по продаже сезонных овощей на улицах Космонавтов и Коммунистической. Она продлится три дня. На Космонавтов полдюжины палаток, только в половине из которых продают овощи, в остальных фрукты, чаи и хлеб.Цены на «борщевой набор» приятно удивляют: морковь — 35 рублей, свекла — 30 рублей, картошка — 25 рублей. Овощи с ростовских и липецких полей. За ними небольшая очередь в основном из пенсионеров, покупают сразу по нескольку килограммов, приезжают с сумками-колясками. В одной палатке к 10 утра уже все продали.— Здесь продукты лучше и подешевле. На нашу пенсию особо не распляшешься, а тут цены приемлемые, можно жить, — оценил ярмарку покупатель.— Здесь цены нормальные. По магазинам не хожу, там цены — можно чокнуться! — с ходу заявила липчанка— Одна очень предприимчивая липчанка, молодец, обратилась к Путину, сказав, что бананы дешевле, чем морковка, ну, теперь, слава богу, бананы дороже, морковка дешевле, — напомнила покупательница об обращении Путину.По данным директора ОКУ «Агентства содействия развитию торговой деятельности» Алексея Ларина, на городских ярмарках липчане активнее всего покупают картошку. К примеру, 15 июля купили 2,3 тонны картофеля, 250 килограммов моркови и 230 килограммов свеклы.— Мы работаем с оптовым звеном, которое поставляет эти продукты с полей южных регионов. Сегодня впервые представлен картофель из нашего региона, новый урожай. Это позволяет держать цены ниже, чем в сетях на 20-50%, — пояснил Алексей Ларин, — В сетях цены тоже начали снижаться.В сетевом магазине, который находится рядом с ярмаркой, цены на картофель и свеклу чуть выше.А морковь стоит в два раза дороже. Обычная продается по 64 рубля 99 копеек, а мытая — 79 рублей 99 копеек.Но бананы, привезенные с другого материка, по-прежнему, держат планку. К тому же сегодня на них сделали скидку. И получилось дешевле моркови — 59 рублей 99 копеек.— Когда морковь будет дешевле бананов?— Прогнозы — дело неблагодарное. Но с приходом нового отечественного урожая цены снижаются. Не готов ответить — это зависит от того, как будет поставляться товар, — пояснил Алексей Ларин.А ярмарки будут проводить до тех пор, пока не стабилизируются цены на овощи. Приемлемыми Алексей Ларин назвал 25-30 рублей за килограмм картофеля, 35 рублей за килограмм свеклы и 40 рублей за килограмм моркови. Осталось только надеяться на то, что цены на бананы не упадут, тогда цель будет достигнута.