Общество

сегодня, 11:36

Липчан штрафуют за отсутствие ПЦР-тестов

8 2689
#туризм #ПЦР #штраф #коронавирус
Липчан штрафуют за отсутствие ПЦР-тестов

Путешественники или пропускают срок сдачи анализов, или не делают их вовсе. Размер штрафов достигает 15 000 рублей.

Районные суды Липецкой области за последний год рассмотрели около 30 административных дел возбуждённых из-за несвоевременное прохождение ПЦР-теста после прибытия в Россию, сообщается на едином портале судебных решений. Фабулы дел разные. Чаще всего вернувшиеся в Липецкую область туристы просто не сдают тесты, но есть и уникальные случаи.

25 мая жительница Грязей вернулась с Кубы. Женщина сдала первый тест, а вот результат второго на сайт госуслуг не загрузила. Грязинка вину в совершении инкриминируемого ей административного правонарушения не признала. Она рассказала, что просто не знала о необходимости сдать повторный тест в течение пяти дней. А как только узнала — помчалась сдавать ПЦР-тест, но по срокам не успела. От административного дела женщину не спасли ни прививка вакциной от COVID-19 в феврале, ни наличие прививочного сертификата. Грязинский городской суд все же не оштрафовал женщину. К моменту рассмотрения дела в суде в силу вступило новое требование для туристов - был отменен второй тест. Административное дело прекратили.

Жительница Липецка 22 января вернулась в Россию из Бали. Женщина не прошла ПЦР-тест по возвращению и не предоставила информацию о его результате на Едином портале госуслуг. Липчанка признала вину. Она рассказала, что немного запуталась. Утром 21 января она сдавала тест на COVID-19 на острове Бали, при пересадке в Турции не выходила из аэропорта и соблюдала масочный режим. По прибытии в Москву, через 20 часов после ПЦР-теста, она думала, что сданный анализ еще действителен. Липчанка просила строго ее не наказывать. И Советский районный суд Липецка оштрафовал женщину всего на на 7 500 рублей.

Штраф в 10 000 рублей Октябрьский районный суд Липецка выписал мужчине, который в январе прилетел из Турции. Он рассказал, что не знал о необходимости делать ПЦР-тесты по возвращению из-за границы.

Житель Усманского района вину в совершении правонарушения признал и пояснил, что в России при выходе из самолета из Турции ему дали заполнить анкету, он ее заполнил и передал при выходе сотруднику аэропорта. Просидел дома две недели. Не болел, никого не заражал. В содеянном раскаялся. Усманский районный суд оштрафовал его на 15 000 рублей.

Житель Ельца в прошлом ноябре прилетел из Турции и трехдневный срок обратился в медицинское учреждение для прохождения тестирования на COVID-19, где ему сообщили, что услуга платная. Он не стал проходить тестирование, поскольку у него не имелось технической возможности разместить сведения о результатах тестирования портале госуслуг, так как у него нет компьютера и мобильного телефона. Штраф — 15 000 рублей.

Загруженность медицинских лабораторий спасла от штрафа жительницу Грязей. Женщина по возвращению из Турции в сентябре 2020 года не смога сдать ПЦР-тест в положенный срок из-за загруженности государственных и частных медицинских учреждений. Она предоставила суду копии ответов из лабораторий, где ей отказались делать тест. Таким образом, у женщины не было объективной возможности вовремя сделать ПЦР-тесты. Административное дело прекратили.
8 2689
#туризм #ПЦР #штраф #коронавирус

Комментарии (8)

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Вы хоть там сами разберитесь

2 минуты назад
Сами все запутались и людей запутали.Вносят изменения через день и попробуй уследи за ними..Все должно автоматически везде отображаться с вашей цифровизацией!!!
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хех

6 минут назад
маразм крепчал- человек отсидел 2 (Карл,две!) недели на карантине после приезда- почему оштрафовали?
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Таксист

31 минуту назад
А что, разве не должно было автоматически отображаться на госуслугах qr-код
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Липчанин

46 минут назад
Стало тупых баранов, мало вам всего, всеже так и прутся за бугор. Если уехал, то там и оставайся, не хрен назад пускать
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Что же тогда

58 минут назад
Удивляться,что в России появляются разные иностранные штаммы вируса? Пандемия,однако все равно едут,требования не выполняют. Непробиваемый народ)!. Сколько еще нужно смертей,чтобы понять,что сейчас нельзя за бугор?
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Смотрящий

сегодня, 11:59
Косить, косить ... Не спать! Не спать ... Люди - новая нефть! О правовом государстве и думать забудь ...
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Наведите порядок

сегодня, 11:51
Приложения госуслуги не работает, через яндекс работает не стабильно. Что либо загрузить бесполезно.
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ржу

сегодня, 11:50
Мужчина не имеет компьютера и мобильного телефона. Он их продал, чтобы купить путевку в турцию.
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