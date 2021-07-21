49 минут назад
Игорь Артамонов предложил обновить облик Липецка
Игорь Артамонов на Градостроительном совете призвал обновить облик Липецка, сообщает управление градостроительства Липецкой области. В ближайшее время представители Союза архитекторов Липецкой области предложат идеи по развитию территорий в рамках разрабатываемого генплана города.
- Первостепенная задача, которую поставил Игорь Артамонов - обновить архитектурный облик Липецка, который нуждается в комплексной проработке. Необходимо создание и обновление нормативно-правовой базы, которая в будущем определит цветовые и стилистические решения зданий города, - говорится в сообщении управления градостроительства.
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