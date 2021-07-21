Общество

49 минут назад

Игорь Артамонов предложил обновить облик Липецка

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#архитектура #строительство
Игорь Артамонов предложил обновить облик Липецка

Игорь Артамонов на Градостроительном совете призвал обновить облик Липецка, сообщает управление градостроительства Липецкой области. В ближайшее время представители Союза архитекторов Липецкой области предложат идеи по развитию территорий в рамках разрабатываемого генплана города.

Накануне глава региона встретился с членами Градостроительного совета Липецка. На встрече, в которой участвовали мэр города, ведущие архитекторы Липецкой области и строители, обсуждалась концепции застройки города, реализация нацпроекта «Жильё и городская среда», строительство жилья с использованием современных технологий, создание общественных пространств по единым стандартам.

- Первостепенная задача, которую поставил Игорь Артамонов - обновить архитектурный облик Липецка, который нуждается в комплексной проработке. Необходимо создание и обновление нормативно-правовой базы, которая в будущем определит цветовые и стилистические решения зданий города, - говорится в сообщении управления градостроительства.
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#архитектура #строительство

Комментарии (10)

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Ирина

3 минуты назад
Наведите порядок в Сселках. Наверное все забыли, что это тоже город?
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гость

5 минут назад
любимое и денежное занятие делать различные проекты-картинки на компе.Все-бы нормадьно,если-бы они воплощались в жизни натурально.Но похоже это нереально.
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Созерцатель

10 минут назад
Надо убрать все повторяющиеся памятники. Оставить один на ЛТЗ. Они портят облик города.
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Тоска

16 минут назад
Глава, словарь толковый открой и прочитай, что такое Архитектура!
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Человек

21 минуту назад
Облик любого города, будь то Липецк, Елец, Москва, обновляется жителями, их поведением.
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Татьяна

26 минут назад
Уберите свои руки от нашего города, и так уже все испортили
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Инстраграммчик почИтывать надо !

28 минут назад
которая в будущем определит цветовые и стилистические решения зданий города, - САМОЕ ВАЖНОЕ В АРХИТЕКТУРЕ ! ))))))))))))))))))))))))))))))))
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Главное

29 минут назад
Выделить побольше денег и всё сломать.
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Маша

32 минуты назад
Уваркина уже все понаобнавляла, стало только хуже! Что с Нижним парком, с ул.Зегеля, с Соколом?
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Мизантроп

33 минуты назад
Все сломать, и реализовать свои бизнес-проэкты!
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