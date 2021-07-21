Игорь Артамонов предложил обновить облик Липецка

Игорь Артамонов на Градостроительном совете призвал обновить облик Липецка, сообщает управление градостроительства Липецкой области. В ближайшее время представители Союза архитекторов Липецкой области предложат идеи по развитию территорий в рамках разрабатываемого генплана города.



Накануне глава региона встретился с членами Градостроительного совета Липецка. На встрече, в которой участвовали мэр города, ведущие архитекторы Липецкой области и строители, обсуждалась концепции застройки города, реализация нацпроекта «Жильё и городская среда», строительство жилья с использованием современных технологий, создание общественных пространств по единым стандартам.



- Первостепенная задача, которую поставил Игорь Артамонов - обновить архитектурный облик Липецка, который нуждается в комплексной проработке. Необходимо создание и обновление нормативно-правовой базы, которая в будущем определит цветовые и стилистические решения зданий города, - говорится в сообщении управления градостроительства.