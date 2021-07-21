Сегодня от COVID-19 дома лечатся 2 917 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 37 282 случая новой коронавирусной инфекции, 32 474 человека выздоровели, в том числе 218 за последние сутки, 3 755 — лечатся, 1 053 человека умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умер 1 501 человек.

В больницах сегодня находятся 838 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 917 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 245 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 82, на втором Елец — 22, на третьем Грязинский район — 17. В Добринском районе — 14, в Липецком районе — 13, в Данковском и Тербунском районах — по 12, в Воловском районе — 11, в Усманском районе — 10, в Добровском, Задонском, Измалковском и Чаплыгинском районах — по 8, в Долгоруковском и Хлевенском районах — по 6, в Елецком и Лев-Толстовском районах — по 4 заболевших.