Коронавирус

42 минуты назад

Сегодня от COVID-19 дома лечатся 2 917 жителей Липецкой области

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#коронавирус
Сегодня от COVID-19 дома лечатся 2 917 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 37 282 случая новой коронавирусной инфекции, 32 474 человека выздоровели, в том числе 218 за последние сутки, 3 755 — лечатся, 1 053 человека умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умер 1 501 человек.

В больницах сегодня находятся 838 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 917 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 245 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 82, на втором Елец — 22, на третьем Грязинский район — 17. В Добринском районе — 14, в Липецком районе — 13, в Данковском и Тербунском районах — по 12, в Воловском районе — 11, в Усманском районе — 10, в Добровском, Задонском, Измалковском и Чаплыгинском районах — по 8, в Долгоруковском и Хлевенском районах — по 6, в Елецком и Лев-Толстовском районах — по 4 заболевших.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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valerafromsplus

29 минут назад
Новость 21 Июля 2022г. 2 тысячи заболели, 917 скончались...
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