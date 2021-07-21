Общество

сегодня, 11:43

Липецким медикам на борьбу с COVID-19 правительство выделило более 400 миллионов рублей

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#медицина #финансы
Липецким медикам на борьбу с COVID-19 правительство выделило более 400 миллионов рублей

Российские регионы получат более 85 миллиардов  рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается сегодня на сайте Правительства, такая поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. 

Липецкая область на эти цели получит 413 миллионов рублей.

Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

- Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, – отметил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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#медицина #финансы

Комментарии (5)

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Аня

15 минут назад
Хотелось бы знать, на что расходуются эти деньги, и как это отражается на лечении простых людей
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вова

15 минут назад
Теперь кто-то купит новую машинку, или квартирку, или просто хорошо кайфанёт.
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!!!

34 минуты назад
Нафига козе баян? На новый год они не смогли 300 лямов "освоить"........
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это бизнес и ничего личного

36 минут назад
за такие бабки мы найдем у вас столько болезней, что никаких вакцин не хватит
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Елена

36 минут назад
Надо бы запрос сделать как осваиваются эти деньги.Пишут о программе реабилитации ковидников,а в нашем управл отвечают-идти к тем,кто пишет,а они не в курсе.
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