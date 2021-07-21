Липецким медикам на борьбу с COVID-19 правительство выделило более 400 миллионов рублей

Российские регионы получат более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается сегодня на сайте Правительства, такая поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения.



Липецкая область на эти цели получит 413 миллионов рублей.



Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.



- Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, – отметил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.



