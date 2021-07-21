Происшествия

сегодня, 16:07

«Такое бывает раз в жизни»

13 3284
#авария #ДТП
1

Сегодня днем на улице Ленина около больницы столкнулись автомобиль «Toyota RAV4» и «Mitsubishi».

Загрузка плеера
Движение на месте аварии оказалось затруднено. В обеих машинах сработали подушки безопасности, водитель «Toyota RAV4» ударился головой. Столкновение произошло, когда внедорожник разворачивался.

— Я ехал по улице Ленина, данный товарищ решил с правого ряда повернуть налево через две сплошные. Это было очень резко и очень неприятно, — рассказал водитель «Mitsubishi».

— Мы привезли отца на операцию, ему плохо было. Должны были сделать операцию и не сделали, мы бегали по врачам в запарке. Сидели весь день в напряжении. Когда выехали, отец говорит, Игорь мне плохо. Я потянул за руль и вывернул на встречку, вместо того, чтобы обратно вырулить. Запарился. Я виноват, конечно, такое бывает раз в жизни. Головой ударился о подушку, но терпимо, — версия случившегося от водителя «Toyota RAV4».
13 3284
#авария #ДТП
1

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

pushing up daisies

16 минут назад
CRASHING AB TRAV4
ответить

Дачник

20 минут назад
отпетушитель, если РОССИЯ для вас рашка, езжай в гейропу, там есть кому наказать.
ответить

КОП

22 минуты назад
За рулём, естественно, был старший брат владельца автомобиля, который хотел на дачу поехать, вещички кое-какие забрать.
ответить

Лавочница

27 минут назад
Понять и простить!
ответить

Антисоветчик

42 минуты назад
Игорь держись. Всё бывает.
ответить

Старший брат

45 минут назад
Это я виноват, не он.
ответить

Ирина Родионовна

49 минут назад
Животиков, да действительно он очень опасен, вот из-за таких гибнут люди
ответить

Танкист

56 минут назад
Я тоже иногда за руль тяну,думаю рычаги.
ответить

Денис

сегодня, 16:32
Признался хоть, не как королев
ответить

товарищ Поддорожный

сегодня, 16:29
Молодец , мужик! Что признал свою вину , ни то что некоторые... Учись , Олежка!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Демоны дольше не живут»: сельский житель объяснил убийство земляка
#убийство #приговор
3
«Демоны дольше не живут»: сельский житель объяснил убийство земляка

сегодня, 15:49

Происшествия
Областной суд оставил без изменений приговор по делу о взятке в Дорожном агентстве Липецкой области
#коррупция
10
Областной суд оставил без изменений приговор по делу о взятке в Дорожном агентстве Липецкой области

сегодня, 14:32

Происшествия
Свет и мошки заставили жительницу села разбить топором фонари памятного знака
#вандализм
10
Свет и мошки заставили жительницу села разбить топором фонари памятного знака

сегодня, 14:08

Происшествия
У пенсионерки украли дачный домик
#кража
4
У пенсионерки украли дачный домик

сегодня, 13:48

Происшествия
Жертвой массовой драки в Ельце стал всего один мужчина
#драка
11
Жертвой массовой драки в Ельце стал всего один мужчина

сегодня, 13:08

Происшествия
Двух мужчин отвезли в больницу после драки в «Джусто»
#драка #кафе
16
Двух мужчин отвезли в больницу после драки в «Джусто»

сегодня, 11:52

Происшествия