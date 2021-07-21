Сегодня днем на улице Ленина около больницы столкнулись автомобиль «Toyota RAV4» и «Mitsubishi».

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Движение на месте аварии оказалось затруднено. В обеих машинах сработали подушки безопасности, водитель «Toyota RAV4» ударился головой. Столкновение произошло, когда внедорожник разворачивался.



— Я ехал по улице Ленина, данный товарищ решил с правого ряда повернуть налево через две сплошные. Это было очень резко и очень неприятно, — рассказал водитель «Mitsubishi».



— Мы привезли отца на операцию, ему плохо было. Должны были сделать операцию и не сделали, мы бегали по врачам в запарке. Сидели весь день в напряжении. Когда выехали, отец говорит, Игорь мне плохо. Я потянул за руль и вывернул на встречку, вместо того, чтобы обратно вырулить. Запарился. Я виноват, конечно, такое бывает раз в жизни. Головой ударился о подушку, но терпимо, — версия случившегося от водителя «Toyota RAV4».