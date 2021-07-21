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На трассе «Дон» перевернулась «Лада-Гранта»

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#авария #ДТП
На трассе «Дон» перевернулась «Лада-Гранта»

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, четверо – получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 июля в Добринском районе на дороге Васильевка – примыкание к автодороге Петровский – Новопетровка столкнулись мопед под управлением 30-летнего водителя и «Рено» с 33-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал водитель мопеда – его госпитализировали. 

В селе Нижний Ломовец Долгоруковского района  50-летний водитель автомобиля «Таврия» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель получил смертельные травмы. 

В Становлянском районе на трассе «Дон» 24-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и машина перевернулась. В автоаварии сам водитель и его 45-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. 

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3905 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 94.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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