сегодня, 17:28
Жара задерживается на день: в Липецкой области кратковременные дожди и до +31
21 июля территория Липецкой области окажется в передней части южного циклона – пройдут кратковременные локальные дожди с грозами. 22 июля через территорию области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 6-11 м/сек, местами с порывами до 15-18 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет сильная жара от +26 до +31 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит от +17 до +19 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов.
День 21 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.
Эх
Максим К