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Жара задерживается на день: в Липецкой области кратковременные дожди и до +31

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#жара
Жара задерживается на день: в Липецкой области кратковременные дожди и до +31

21 июля территория Липецкой области окажется в передней части южного циклона – пройдут кратковременные локальные дожди с грозами. 22 июля через территорию области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные. 

Повсеместно прогремят грозы, при которых ветер усилится до 20 м/сек, местами возможен град. 23 июля дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 июля - 23-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 22 и 23 июля – 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 6-11 м/сек, местами с порывами до 15-18 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет сильная жара от +26 до +31 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит от +17 до +19 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов. 

День 21 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.  
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#жара

Комментарии (2)

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Эх

8 минут назад
Да, дождика дня на два бы и опять 30 к выходным бы....
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Максим К

сегодня, 17:37
А потом что? Неужели снег выпадит и морозы ударят? Ура-а-а! Быстрее бы уже!! Надоела эта жара!!!
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