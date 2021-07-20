Жара задерживается на день: в Липецкой области кратковременные дожди и до +31

21 июля территория Липецкой области окажется в передней части южного циклона – пройдут кратковременные локальные дожди с грозами. 22 июля через территорию области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные.

Повсеместно прогремят грозы, при которых ветер усилится до 20 м/сек, местами возможен град. 23 июля дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 июля - 23-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 22 и 23 июля – 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 6-11 м/сек, местами с порывами до 15-18 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет сильная жара от +26 до +31 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит от +17 до +19 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов.



День 21 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.

