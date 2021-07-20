Общество
8 минут назад
Рост цены на продукты питания в Липецкой области за полгода составил 20,75%
Этот рост оказался максимальным
Максимальный рост цен на продукты питания за первое полугодие этого года отмечен в Пензенской области (на 21,1%), Рязанской области (на 20,82%), Северной Осетии (на 20,81%), Липецкой области (на 20,75%), Воронежской области (на 20%), Чувашии (на 19,5%), Нижегородской области (на 19,4%), Кабардино-Балкарии (на 19,25%), Калужской области (на 19,2%) и Республике Марий Эл (на 19,1%), сообщает Message.RU.
- На рост цен повлияли региональные факторы ценообразования, которые в значительной степени были нивелированы факторами макроэкономического порядка, сообщила доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Сорокина. -Важнейшие из них: инфляционные процессы в экономике России, ослабление рубля, которое становится негативным фактором при приобретении импортной сельскохозяйственной техники, рост цен на удобрения, карантинные ограничения, которые спровоцировали дефицит иностранной рабочей силы, составляющей существенную часть персонала на работах, связанных со сбором и первичной сортировкой урожая.
По мнению доцента Натальи Сорокиной, сформировавшаяся в последние месяцы динамика цен на продукты питания сохранится в краткосрочной перспективе. Что касается отдельных видов продовольственных товаров, то цены на гречневую крупу в ближайшее время останутся стабильными. Этому способствует запрет на экспорт гречихи и крупы из нее, действующий до 31 августа 2021 года. Также не следует ожидать роста цен на подсолнечное масло, соглашение о заморозке цен на которое будет действовать до 1 октября 2021 года.
Позитивных изменений в динамике цен на овощи и фрукты, ощутимых для населения, следует ожидать ближе к осени, когда начнется период активного сбора урожая и, как следствие, сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию отечественного производства.
Вероятнее всего, в ближайшие месяцы наибольшее влияние на цены на продукты питания в регионах России продолжат оказывать макроэкономические факторы. В частности, планы правительства относительно размера экспортных пошлин на продовольствие, а также приоритеты политики государства в отношении ценообразования на социально значимые продукты питания.
- На рост цен повлияли региональные факторы ценообразования, которые в значительной степени были нивелированы факторами макроэкономического порядка, сообщила доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Сорокина. -Важнейшие из них: инфляционные процессы в экономике России, ослабление рубля, которое становится негативным фактором при приобретении импортной сельскохозяйственной техники, рост цен на удобрения, карантинные ограничения, которые спровоцировали дефицит иностранной рабочей силы, составляющей существенную часть персонала на работах, связанных со сбором и первичной сортировкой урожая.
По мнению доцента Натальи Сорокиной, сформировавшаяся в последние месяцы динамика цен на продукты питания сохранится в краткосрочной перспективе. Что касается отдельных видов продовольственных товаров, то цены на гречневую крупу в ближайшее время останутся стабильными. Этому способствует запрет на экспорт гречихи и крупы из нее, действующий до 31 августа 2021 года. Также не следует ожидать роста цен на подсолнечное масло, соглашение о заморозке цен на которое будет действовать до 1 октября 2021 года.
Позитивных изменений в динамике цен на овощи и фрукты, ощутимых для населения, следует ожидать ближе к осени, когда начнется период активного сбора урожая и, как следствие, сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию отечественного производства.
Вероятнее всего, в ближайшие месяцы наибольшее влияние на цены на продукты питания в регионах России продолжат оказывать макроэкономические факторы. В частности, планы правительства относительно размера экспортных пошлин на продовольствие, а также приоритеты политики государства в отношении ценообразования на социально значимые продукты питания.