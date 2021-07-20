Футболиста «Эвертона» арестовали по подозрению в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетних

Игрок, имя которого официально не разглашается, отпущен под залог и ждёт дальнейшего расследования.

Вечером 19 июля полиция графства Большой Манчестер сообщила об аресте футболиста Английской Премьер-лиги. Изначально не сообщались ни имя игрока, ни название клуба, за который он играет.

Позже стало известно, что задержанный спортсмен выступает за основную команду ливерпульского «Эвертона». Имя спортсмена всё ещё не известно, но источники сообщают, что ему 31 год и он женат. Под эти данные попадает два футболиста клуба — исландец Гильфи Сигурдссон и англичанин Фабиан Делф. На данный момент Сигрудссон закрыл комментарии в своём инстаграме, а страница его жены Александры удалена.

Подозреваемый был задержан ещё в пятницу, 16 июля, а позже отпущен под залог. По словам источника, ранее полиция обыскала дом и изъяла несколько вещей футболиста, а после ареста допросила его по «очень серьёзным обвинениям». Сейчас спортсмен ожидает продолжения расследования дома.

После сообщений об аресте «Эвертон» разместил на сайте официальное заявление об отстранении игрока первой команды: «Клуб может подтвердить, что отстранил игрока до завершения полицейского расследования. Мы продолжим оказывать поддержку властям». Журналисты попытались также связаться с агентом подозреваемого, но не получили ответа.

Источники добавляют, что новость «ошеломила» остальных игроков клуба, а сам подозреваемый после отстранения прекратил поддерживать связь с одноклубниками.

Прошлый сезон «Эвертон» закончил в середине турнирной таблицы — на десятом месте. Новый розыгрыш Английской Премьер-лиги стартует 13 августа, сообщает tjournal.ru