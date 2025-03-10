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Общество
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сегодня, 10:51
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Провалы на дороге и дорожках у дома №16 по улице Катукова «РВК» засыпала щебнем
Как только заработают асфальтобетонные заводы, места просадки грунта после порыва водопровода заасфальтируют.
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— В районе дома №16 еще предстоит восстановить нарушенное асфальтовое покрытие тротуаров и второстепенной дороги – эти работы также будут выполнены нашими специалистами после того, как в регионе заработают асфальтобетонные заводы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк».
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Такой ремонт нельзя не назвать странным. Ведь «РВК» просто засыпало осевший где-то на полметра участок дороги известковым щебнем, который намерены закатать асфальтом. А нужно было, как сказали GOROD48 эксперты, вначале снять отслоившуюся от песчано-щебневой подушки корку асфальта, уплотнить грунт, подсыпать на нужную толщину слой щебня, а не известняка, укатать его и только потом асфальтировать. Но у нас, получается, и так сойдет!
Того же — начала работы асфальтобетонных заводов — ждут в компании «Капиталстрой», перекладывающей Студеновский мост с лета прошлого года. Закрытая на реконструкцию первая половина моста уже построена. Как только заводы заработают, строители уложат поверх гидроизоляции два слоя асфальтобетона, запустят по этому участку движение транспорта и начнут перекладывать перекрытия на второй половине моста, соединяющего Ниженку и Сокол с остальной частью города.
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