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сегодня, 10:51
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Провалы на дороге и дорожках у дома №16 по улице Катукова «РВК» засыпала щебнем

Как только заработают асфальтобетонные заводы, места просадки грунта после порыва водопровода заасфальтируют.

На месте порыва водопроводной трубы у дома 316 на улице Катукова, как уже рассказывал GOROD48, 8 марта просел грунт и порвало асфальт. Ликвидировав утечку, компания «РВК-Липецк» засыпала котлован, который был выкопан на тротуаре, отсыпала черноземом место просадки грунта, песком и щебнем — провалы на дороге и пешеходных дорожках.a8d4f997-278d-4fd4-9e6f-d681cc8744a3.jpg+2025-03-10-09.16.04.jpg

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— В районе дома №16 еще предстоит восстановить нарушенное асфальтовое покрытие тротуаров и второстепенной дороги – эти работы также будут выполнены нашими специалистами после того, как в регионе заработают асфальтобетонные заводы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк».

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Такой ремонт нельзя не назвать странным. Ведь «РВК» просто засыпало осевший где-то на полметра участок дороги известковым щебнем, который намерены закатать асфальтом. А нужно было, как сказали GOROD48 эксперты, вначале снять отслоившуюся от песчано-щебневой подушки корку асфальта, уплотнить грунт, подсыпать на нужную толщину слой щебня, а не известняка, укатать его и только потом асфальтировать. Но у нас, получается, и так сойдет!

Того же — начала работы асфальтобетонных заводов — ждут в компании «Капиталстрой», перекладывающей Студеновский мост с лета прошлого года. Закрытая на реконструкцию первая половина моста уже построена. Как только заводы заработают, строители уложат поверх гидроизоляции два слоя асфальтобетона, запустят по этому участку движение транспорта и начнут перекладывать перекрытия на второй половине моста, соединяющего Ниженку и Сокол с остальной частью города.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
житель
20 минут назад
а провал на дороге Катукова, которую они перекапывали не хотят переделать? И у Ноябрьского дорогу перекапывали, тоже провал, не хотят переделать?
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Мужик с Липецка
23 минуты назад
Такими темпами скоро весь областной центр провалится под землю. И вырастет на его месте чудесный цветущий сад...
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Липецкий чернозéм
31 минуту назад
Люди, не цените вы меня совсем. Не принесу вам осенью урожая
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Остап Бендер
31 минуту назад
С какой целью взимаются деньги? Что бы ремонтировать провал, что бы не сильно провалило
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Горожанин.
49 минут назад
Нам подобный провал заосфальтировали через полтора года те-же РВК. Сначала ждали усадки потом очередь на выделения асфальта. Так как была большая очередь на асфаль, и он был нужен в более нужных участков.
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007
сегодня, 11:04
Так уже пора бы запустить заводы, чего ждём то
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Плановый провал
51 минуту назад
Неплановый порыв
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