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Происшествия
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59 минут назад
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В Липецке и Данкове выявили нелегальных мигрантов
Иностранцев и работодателя привлекли к ответственности.
А в Октябрьском округе Липецка проверили место проживания иностранцев — там тоже обнаружили нарушения.
Рейды полицейские проводили совместно с сотрудниками регионального ФСБ. Помимо мигрантов, к административной ответственности привлекли и их работодателя.
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