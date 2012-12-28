В Липецке и Данкове выявили нелегальных мигрантов

Иностранцев и работодателя привлекли к ответственности.

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На строительном объекте в одном из сел Данковского района полицейские выявили нелегальных мигрантов. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, на иностранцев составили сразу несколько административных протоколов: за трудовую деятельность не по профессии, указанной в патенте (по статье 18.10 КоАП РФ), нарушение правил иммиграционного контроля (по статье 18.11 КоАП РФ), за нахождение в России без документов на право пребывания (по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ).А в Октябрьском округе Липецка проверили место проживания иностранцев — там тоже обнаружили нарушения.Рейды полицейские проводили совместно с сотрудниками регионального ФСБ. Помимо мигрантов, к административной ответственности привлекли и их работодателя.