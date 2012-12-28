Для чего метеорологам нужны волосы блондинов?

23 марта отмечают День работников гидрометеорологической службы, или Всемирный метеорологический день.

GOROD48 побывал на одной из старейших метеостанций России — в селе Конь-Колодезь, Хлевенского района. Она основана в феврале 1889 года при местной сельскохозяйственной школе. И с тех пор на станции ни разу не прерывали наблюдения за погодой, даже во время Великой Отечественной войны, когда неподалеку, за рекой Дон, шли боевые действия.О том, как работает станция, GOROD48 рассказала метеоролог Елена Нестеренко. Она следит за погодой с 1991 года, а до этого работала на Памире, та метеостанция располагалось на высоте 3 800 метров.Конь-Колодезская станция уже несколько лет, как компьютеризирована. Однако каждые три часа в любую погоду и время суток метеорологи делают обход, следят за состоянием приборов. Вручную им приходится снимать показания приборов, когда отключают электричество, но это бывает редко.Метеорологи работают суточными сменами, причем их рабочий день начинается в 18:00 по Москве или 15:00 по Гринвичу. Они наблюдают за состоянием атмосферы, почвы, осадками, отмечают прилет-отлет птиц, ледостав на реке и даже цветение ландышей, подснежников, сирени и березы.На станции находится несколько десятков приборов. Часть новые, часть старые, но в данном случае не значит, что устаревшие.Есть здесь глубинные термометры, флюгеры, осадкомер Третьякова, пиранометр, гелиограф, гигрометр. В последнем приборе используются человеческие волосы, причем обязательно светлые.— Он очень простой: стрелочка, шкала, рамочка, чтобы все это держалось. За стрелочкой натянут человеческий волос, светлый, натуральный, только он реагирует на изменение влажности воздуха. Повысилась влажность воздуха, туда мельчайшие капельки попали — он растянулся. И стрелочка идет вправо — на повышение. Когда воздух высыхает, капелек нет, волос сжимается и стрелочка идет влево. Нам привозят готовый прибор с установленным волосом, — рассказала Елена Нестеренко.Несмотря на компьютеризацию, все данные все равно записывают в метеорологическую книжку, причем обязательно карандашом так же, как и космонавты. Это традиция, чернила могли ведь застыть на морозе, а карандаш — нет. Метеорологические книжки — документ вечного хранения. Метеорологи, кстати, раньше были военнообязанными. Елена Нестеренко — рядовой запаса.Данные наблюдений отправляются в центральный офис областного гидрометцентра, где уже синоптики делают прогнозы. Посылают информацию в виде цифр — этот шифр известен метеорологам и синоптикам всего мира. Поэтому у них не существует языкового барьера.Когда синоптикам хотят сказать что-то приятное, им желают хорошей погоды.