Пьяная езда стоила 21-летнему грязинцу машины, прав и 250 000 рублей

Парень повторно попался нетрезвым за рулём и снова отказался от медосвидетельствования.

21-летний житель одного из сел Грязинского района выслушал приговор за повторный случай пьяной езды (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Ранее этот водитель уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Но поздно вечером 5 октября прошлого года парень снова сел за руль пьяным, был остановлен инспекторами ДПС и отстранен от управления машиной. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель в очередной раз отказался.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при рассмотрении дела в Грязинском городском суде парень признал вину. В результате его оштрафовали на 250 000 рублей и лишили прав на два года. Автомобиль «Богдан 2110» был конфискован в пользу государства.