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Происшествия
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49 минут назад
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Пьяная езда стоила 21-летнему грязинцу машины, прав и 250 000 рублей
Парень повторно попался нетрезвым за рулём и снова отказался от медосвидетельствования.
Но поздно вечером 5 октября прошлого года парень снова сел за руль пьяным, был остановлен инспекторами ДПС и отстранен от управления машиной. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель в очередной раз отказался.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при рассмотрении дела в Грязинском городском суде парень признал вину. В результате его оштрафовали на 250 000 рублей и лишили прав на два года. Автомобиль «Богдан 2110» был конфискован в пользу государства.
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