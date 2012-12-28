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сегодня, 09:28
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Семь компаний бились за дорожный контракт на 25 миллионов в Липецке

Победила «Инфинити Групп». Подрядчик должен отремонтировать дороги и тротуары на Дачном, Соколе, Карьере и в Сселках к 1 августа.

Сразу семь компаний участвовали в аукционе на 25-миллионный контракт по ремонту дорог на улицах Новотепличной, Елецкой, Комсомольской и обустройство тротуаров в районе детских садов и школ на улицах Кутузова, 300-летия Российского Флота, Краеведческой, Желябова и площади Константиновой.

Победителем торгов признано ООО «Инфинити Групп». Компания снизила начальную цену контракта на 22,5%, согласившись выполнить работы за 19,4 миллиона.

Подрядчику предстоит до 31 июля демонтировать по указанным адресам остатки старых пешеходных дорожек, срезать верхний изношенный слой покрытия дорог, накатать два новых слоя асфальта, нанести дорожную разметку, отремонтировать светофоры, дорожные знаки и ограждения, благоустроить места проведения работ.

Напомним, что «Инфинити Групп» ранее взяла самый большой дорожный контракт этого года в Липецке. Снизив стартовую цену контракта с 328,3 млн до 257,7 миллиона, компания взялась привести в порядок дороги на улицах Баумана (от ООТ «Мост» до знака «Ситовка»), Ковалева (от дома №1 до дома № 126), Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной, а также Универсальный проезд.

Также в этом году «Инфинити Групп» будет латать ямы в микрорайонах — на это правительство области выделило мэрии 25-миллионную субсидию. Это тот самый контракт, о котором в августе прошлого года во время объезда Липецка сказал глава города Роман Ченцов. Тогда мэр сообщил, что ремонты проведут в центре города, 9-м микрорайоне, МЖК.
ремонт дорог
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Анатолий
3 минуты назад
Как снизили, так и сделают на полгода
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смотритель зоопарка
39 минут назад
Опять эти бракоделы... их дороги держаться пол года, потом аля-улю - колея, дырки и тд. СТАБИЛЬНОСТЬ!
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КОМДИВ
47 минут назад
А каково реноме этой кампании.Не является ли она рогами и копытами
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Дерсу
сегодня, 09:31
Кто знает, что за дрянь высыпали на тротуары?
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смотритель зоопарка
40 минут назад
глина какая то с чем то, но ни как не реагент...грязь разводят и без того в грязном городе
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