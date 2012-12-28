Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
Липецкая вечЁрка: автомобиль на заборе, новые уловки мошенников, и когда горожане пойдут в баню
Общество
440
сегодня, 09:28
5
Семь компаний бились за дорожный контракт на 25 миллионов в Липецке
Победила «Инфинити Групп». Подрядчик должен отремонтировать дороги и тротуары на Дачном, Соколе, Карьере и в Сселках к 1 августа.
Победителем торгов признано ООО «Инфинити Групп». Компания снизила начальную цену контракта на 22,5%, согласившись выполнить работы за 19,4 миллиона.
Подрядчику предстоит до 31 июля демонтировать по указанным адресам остатки старых пешеходных дорожек, срезать верхний изношенный слой покрытия дорог, накатать два новых слоя асфальта, нанести дорожную разметку, отремонтировать светофоры, дорожные знаки и ограждения, благоустроить места проведения работ.
Напомним, что «Инфинити Групп» ранее взяла самый большой дорожный контракт этого года в Липецке. Снизив стартовую цену контракта с 328,3 млн до 257,7 миллиона, компания взялась привести в порядок дороги на улицах Баумана (от ООТ «Мост» до знака «Ситовка»), Ковалева (от дома №1 до дома № 126), Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной, а также Универсальный проезд.
Также в этом году «Инфинити Групп» будет латать ямы в микрорайонах — на это правительство области выделило мэрии 25-миллионную субсидию. Это тот самый контракт, о котором в августе прошлого года во время объезда Липецка сказал глава города Роман Ченцов. Тогда мэр сообщил, что ремонты проведут в центре города, 9-м микрорайоне, МЖК.
4
0
0
0
1
Комментарии (5)